رئيس البرلمان العربي يدعو للتكاتف العربي لمواجهة التحديات المشتركة





و جاء ذلك لدعم كافة الجهود التي تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، وإيجاد حلول مستدامة لكافة الأزمات والصراعات التي تشهدها المنطقة العربية، مثمناً جهود المملكة في قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في الجمهورية اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي.



و أكد على دعم البرلمان العربي لكافة الجهود التي تؤدي إلى التكاتف بين الدول العربية لمواجهة التحديات والصراعات التي تشهدها المنطقة العربية، محذراً من خطورة استمرار هذه التحديات دون حل، لما سيكون لذلك من انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.



و جاء ذلك خلال لقائه السفير عبد الرحمن بن سعيد الجمعة، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، حيث تناول اللقاء مناقشة مستجدات القضايا العربية، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون بما ينعكس إيجابًا على دفع منظومة العمل العربي المشترك نحو تحقيق مصالح الشعوب العربية والدفاع عن قضاياها العادلة.



ومن جانبه، أكد الجمعة على أهمية تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية بما يحقق تطلعات وآمال الشعوب العربية وبما يعزز من مسيرة العمل العربي المشترك ويحقق تكامله على كافة المستويات.







رام الله - دنيا الوطنأشاد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بالدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.