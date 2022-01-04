الأوقاف: إلغاء حفل التهنئة باستلام البكري حقيبة وزارة الأوقاف





وأضافت الوزراة في منشورٍ على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "والذي كان مقرراً اليوم في مقر رابطة الجامعيين في مدينة الخليل مكتفياً بالتهنئة من خلال المكالمات التلفونية ووسائل التواصل الإجتماعي".



وفي وقت سابق من يوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة الأوقاف استقبال التهاني بمناسبة تولي الشيخ حاتم البكري حقيبة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.





رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، أنه نظراً للأوضاع الميدانية والتطورات المتعلقة بقضية الأسرى بشكل عام، والصراع الذي يخوضه الأسير هشام أبو هواش، فقد قرر الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية إلغاء حفل التهنئة باستلامه لحقيبة وزارة الأوقاف.