العراق: إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين على قاعدة عين الأسد



وقالت الخلية في بيان، إن "قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، تعرضت الى استهداف بطائرتين مسيرتين"، مشيرة إلى أنه "تم إسقاطهما خارج محيط القاعدة، من دون خسائر".



وكانت القوات الأمريكية قد أكملت انسحابها، في وقت سابق من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، من قاعدة عين الأسد، مؤكدة أنها ستجلي أيضاً قواتها من قاعدة الحرير في أربيل خلال أيام.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، عن استهداف قاعدة عين الأسد الجوية، بطائرتين مسيرتين.