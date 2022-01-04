النيابة العامة في نيويورك تستدعي ترامب واثنين من أبنائه



وقال متحدث باسم مكتب المدعية العامة: "على الرغم من المحاولات العديدة التي تقوم بها منظمة ترامب لتأجيل تحقيقنا، فإن الإجابة على أسئلتنا ستتم، وسيتم الكشف عن الحقيقة لأنه لا أحد فوق القانون"، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).



وفي بيان صدر أمس الاثنين، اتهم محامو عائلة ترامب المدعية العامة بأنها تدير هذا التحقيق بصورة تمثل "تهديداً لديمقراطيتنا"، بما في ذلك "انتهاك الحقوق الدستورية الأساسية".



ومنذ ثلاث سنوات، تشتبه المدعية العامة لولاية نيويورك بأن منظمة ترامب بالغت، بدافع "الاحتيال"، في تقييم بعض عقاراتها عندما تقدمت بطلبات للحصول على قروض مصرفية، وخفضت من تقييمها لتلك الممتلكات نفسها في المستندات التي سلمتها للسلطات الضريبية، بغية دفع ضرائب أقل.



وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020، استمعت المدعية العامة إلى أقوال إريك ترامب، الابن الثاني للملياردير الجمهوري ونائب رئيس منظمة ترامب.





رام الله - دنيا الوطناستدعت النيابة العامة في ولاية نيويورك كلا من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ونجله دونالد الابن وابنته إيفانكا، للاستماع لأقوالهم تحت القسم، بصفتهم شهوداً، وذلك ضمن تحقيق بشبهة "الاحتيال الضريبي".وقالت النيابة، أمس الاثنين، إن: "المدعية العامة للولاية ليتيشا جيمس أودعت في محكمة ولاية نيويورك العليا مذكرة لطلب الاستماع إلى أقوال الشهود الثلاثة، في إطار التحقيق الواسع النطاق الذي بدأته آذار/مارس 2019، لتبيان إذا ما كانت "منظمة ترامب" (The Trump Organization) متورطة في جرائم احتيال ضريبي".