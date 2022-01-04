رقم قياسي جديد.. أمريكا تسجل أكثر من مليون إصابة بـ(كورونا)

رام الله - دنيا الوطنسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الاثنين، رقماً قياساً عالمياً في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)، حيث تم تشخيص أكثر من مليون شخص بإصابتهم بالفيروس، مع وجود متحور (أوميكرون) في البلاد، وفق وكالة (بلومبرج) الأمريكية.وقالت الوكالة:"إن المتحور شديد العدوى يدفع الإصابات فى الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي، هو الأعلى بفارق كبير عن أي رقم سجلته دولة أخرى من قبل، حيث أن الرقم المسجل للإصابات الجديدة، أمس الاثنين، هو تقريبا ضعف الرقم القياسي المسجل قبل أربعة أيام فقط فى الولايات المتحدة وهو 590 ألف، والذى كان نفسه ضعف الرقم المسجل عن نفس الفترة قبل أسبوع".وأضافت الوكالة: "أن الرقم كان أكثر من ضعفي عدد الحالات التى تم تسجيلها فى أى مكان آخر فى أى وقت منذ بداية الوباء قبل أكثر من عامين، وكان أعلى رقم مسجل خارج الولايات المتحدة مسجل في الهند في ظل ارتفاع إصابات دلتا، وكان أكثر من 414 ألف إصابة فى السابع من مايو 2021".