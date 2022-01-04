دولي

رقم قياسي جديد.. أمريكا تسجل أكثر من مليون إصابة بـ(كورونا)

رقم قياسي جديد.. أمريكا تسجل أكثر من مليون إصابة بـ(كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الاثنين، رقماً قياساً عالمياً في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)، حيث تم تشخيص أكثر من مليون شخص بإصابتهم بالفيروس، مع وجود متحور (أوميكرون) في البلاد، وفق وكالة (بلومبرج) الأمريكية.

وقالت الوكالة:"إن المتحور شديد العدوى يدفع الإصابات فى الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي، هو الأعلى بفارق كبير عن أي رقم سجلته دولة أخرى من قبل، حيث أن الرقم المسجل للإصابات الجديدة، أمس الاثنين، هو تقريبا ضعف الرقم القياسي المسجل قبل أربعة أيام فقط فى الولايات المتحدة وهو 590 ألف، والذى كان نفسه ضعف الرقم المسجل عن نفس الفترة قبل أسبوع".

وأضافت الوكالة: "أن الرقم كان أكثر من ضعفي عدد الحالات التى تم تسجيلها فى أى مكان آخر فى أى وقت منذ بداية الوباء قبل أكثر من عامين، وكان أعلى رقم مسجل خارج الولايات المتحدة مسجل في الهند في ظل ارتفاع إصابات دلتا، وكان أكثر من 414 ألف إصابة فى السابع من مايو 2021".

أخبار ذات صلة

البرازيل تعلن اكتشاف حالات إصابة بـ (فلورونا)

البرازيل تعلن اكتشاف حالات إصابة بـ (فلورونا)

شاهد: نشوب حريق في مصفاة نفط بشرق روسيا

شاهد: نشوب حريق في مصفاة نفط بشرق روسيا

إصابة الرئيس الموريتاني بفيروس (كورونا)

إصابة الرئيس الموريتاني بفيروس (كورونا)

النيابة العامة في نيويورك تستدعي ترامب واثنين من أبنائه

النيابة العامة في نيويورك تستدعي ترامب واثنين من أبنائه

مصرع شخصين وإخلاء قرى إثر فيضانات تضرب جنوب إيران

مصرع شخصين وإخلاء قرى إثر فيضانات تضرب جنوب إيران

كولومبيا: مقتل 23 شخصاً في اشتباكات مسلحة في إقليم أراوكا

كولومبيا: مقتل 23 شخصاً في اشتباكات مسلحة في إقليم أراوكا

أكثر من خمسة مليون وفاة حول العالم بفيروس (كورونا)

أكثر من خمسة مليون وفاة حول العالم بفيروس (كورونا)

مصرع عشرة أشخاص بانهيار أرضي في جنوب الصين

مصرع عشرة أشخاص بانهيار أرضي في جنوب الصين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً ويعيق حركة المواطنين غرب سلفيت

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً ويعيق حركة المواطنين غرب سلفيت

&#34;العشائر&#34; بغزة تُعالج تسعة آلاف قضية خلال عام 2021

"العشائر" بغزة تُعالج تسعة آلاف قضية خلال عام 2021

القدس: الاحتلال يقتحم محال تجارية ويستولي على كاميرات مراقبة بمخيم شعفاط

القدس: الاحتلال يقتحم محال تجارية ويستولي على كاميرات مراقبة بمخيم شعفاط

تقرير: 94 شهيدًا و11092 جريحًا و5286 معتقلا بالضفة والقدس خلال 2021

تقرير: 94 شهيدًا و11092 جريحًا و5286 معتقلا بالضفة والقدس خلال 2021

تيسير خالد: موقف حركة (حماس) من انتخابات السلطات المحلية غير مفهوم

تيسير خالد: موقف حركة (حماس) من انتخابات السلطات المحلية غير مفهوم

قوات الاحتلال تهدم مركزاً طبياً في جبل المكبر بالقدس

قوات الاحتلال تهدم مركزاً طبياً في جبل المكبر بالقدس

عشرات المستوطنين يقتحمون &#34;الأقصى&#34;

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الاحتلال يستدعي مدير مدرسة ومعلمين شرق بيت لحم

الاحتلال يستدعي مدير مدرسة ومعلمين شرق بيت لحم

منوعات

فنانة سعودية تفاجئ الجمهور بارتباطها من هذا الشاب

فنانة سعودية تفاجئ الجمهور بارتباطها من هذا الشاب

بعد انتظار 18 عاما.. آيتن عامر تعلن عن أول أغنية رسمية بصوتها

بعد انتظار 18 عاما.. آيتن عامر تعلن عن أول أغنية رسمية بصوتها

هل أجرت نجوى كرم عمليات تجميلية جديدة.. ورد صادم منها

هل أجرت نجوى كرم عمليات تجميلية جديدة.. ورد صادم منها

&#34;حبك إنت&#34;.. أغنية كارمن سليمان الجديدة تحقق مليون مشاهدة خلال 48 ساعة

"حبك إنت".. أغنية كارمن سليمان الجديدة تحقق مليون مشاهدة خلال 48 ساعة

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد إلهام شاهين.. وسميرة سعيد ترقص

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد إلهام شاهين.. وسميرة سعيد ترقص

بعد وفاة شقيقته.. عاصي الحلاني يحيي حفلاً ضخماً ويوضح السبب

بعد وفاة شقيقته.. عاصي الحلاني يحيي حفلاً ضخماً ويوضح السبب

&#34;لوي الذراع مش من ثقافتنا&#34;.. محمد رمضان يعلق على أزمته مع الطيار أبو اليسر

"لوي الذراع مش من ثقافتنا".. محمد رمضان يعلق على أزمته مع الطيار أبو اليسر

وفاة الإعلامي المصري المشهور إبراهيم حجازي

وفاة الإعلامي المصري المشهور إبراهيم حجازي

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها بالبيجاما

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها بالبيجاما

برقصها الخليجي.. غادة عبد الرازق تُشعل (موسم الرياض)

برقصها الخليجي.. غادة عبد الرازق تُشعل (موسم الرياض)

عربي

قطر: متحور (أوميكرون) سبب الارتفاع الإصابات بـ(كورونا)

قطر: متحور (أوميكرون) سبب الارتفاع الإصابات بـ(كورونا)

العراق: إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين على قاعدة عين الأسد

العراق: إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين على قاعدة عين الأسد

الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

&#34;الداخلية&#34; التونسية: نائب رئيس حركة النهضة قيد الإقامة الجبرية بشبهة &#34;إرهاب&#34;

"الداخلية" التونسية: نائب رئيس حركة النهضة قيد الإقامة الجبرية بشبهة "إرهاب"