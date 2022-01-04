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الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة
رئيس الوزراء الكويتي صباح الخالد الصباح خلال تأديته اليمين
رام الله - دنيا الوطن
أدى رئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الصباح، وأعضاء حكومته الجديدة، صباح اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي.

وبحسب صحيفة (القبس) الكويتية، فقد افتتح الجلسة رئيس مجلس الأمة، مرزوق علي الغانم، وشهدت الجلسة انسحاب 13 نائباً وقت أداء الحكومة لليمين الدستورية.

وكان من ضمن بنود جلسة اليوم، مناقشة الخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي، وكذلك برنامج عمل الحكومة الكويتية من 2020 حتى 2024.

وبدأ مجلس الأمة الكويتي، 26 تشرين الأول /أكتوبر الماضي، دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي بعقد الجلسة الافتتاحية.

وفي التاسع من تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، رفع مجلس الأمة جلساته، على إثر تقديم الحكومة برئاسة صباح خالد الحمد الصباح استقالتها، قبل ذلك بيوم واحد، وذلك حتى تشكيل حكومة جديدة

وفي 28 من شهركانون الأول/ديسمبر الماضي، أصدر ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمراً بتعيين الشيخ صباح خالد رئيسا لمجلس الوزراء.

والحكومة الجديدة هي الرابعة برئاسة صباح خالد الصباح، والـ (39) في تاريخ الكويت، والتي تضم (15) وزيراً، منهم تسعة جدد وستة عائدون، حيث بلغت نسبة التغيير 60%.

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