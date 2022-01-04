الاحتلال يستدعي مدير مدرسة ومعلمين شرق بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنسلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدير مدرسة ذكور تقوع الثانوية شرق بيت لحم ومعلمين، بلاغات لمراجعة مخابراتها.وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال سلّمت مدير المدرسة ماجد الشاعر، والمعلمين عيد صبيح، ومراد أبو مفرح، بلاغات لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوبا.يشار إلى أن مدير المدرسة والمعلمين تم الاعتداء عليهم قبل حوالي أسبوع، من قبل قوات الاحتلال، عندما تصدت لها الهيئة التدريسية في مدرسة ذكور تقوع، ومنعت جنود الاحتلال من اقتحام المدرسة.