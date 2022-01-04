مصرع شخصين وإخلاء قرى إثر فيضانات تضرب جنوب إيران



وقال مهرداد سلحشور، مدير عام إدارة شؤون الأزمات بمحافظة هرمزكان: "إن خمس قرى في قضاء ميناب بمحافظة هرمزكان قد تم إخلاؤها جراء الأمطار والسيول التي اجتاحت المحافظة"، لافتاً إلى أنه تم إيواء سكان القرى المذكورة في الملاجئ كما أخليت بعض أحياء بلدة بارسيان أيضاً، وفق (روسيا اليوم).



وأضاف "اجتاحت الفيضانات الطرق والمنازل في بندر عباس وميناب وقشم وبعض أحياء بارسيان وسنغي في رودان".



وفي ذات السياق، لقي شخصان حتفهما في محافظة فارس بجنوب إيران جراء الفيضانات، بحسب ما أفاد مسؤول إغاثي محل.



من جانبه، قال مهدي خوبيار، نائب مدير جمعية الهلال الأحمر في فارس: "إن شخصين من هذه المحافظة علقا في سيل المياه ولقيا حتفهما".



وفي وقت سابق، حذرت هيئة الأرصاد الجوية في إيران من تساقط أمطار غزيرة، وحصول فيضانات في المحافظات الجنوبية للبلاد.















رام الله - دنيا الوطنلقي شخصان مصرعهم، اليوم الثلاثاء، نتيجة الفيضانات التي ضربت جنوب إيران ، كما أدت إلى إخلاء خمس قرى في قضاء ميناب بمحافظة هرمزكان.