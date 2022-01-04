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"الداخلية" التونسية: نائب رئيس حركة النهضة قيد الإقامة الجبرية بشبهة "إرهاب"

"الداخلية" التونسية: نائب رئيس حركة النهضة قيد الإقامة الجبرية بشبهة "إرهاب"
نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الداخلية التونسية، أمس الاثنين، إن وضع نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة قيد الإقامة الجبرية سببه "إصدار جوازات سفر لأشخاص بطريقة غير قانونية وشبهة إرهاب جدية".

وأوضحت الوزارة في مؤتمر صحفي، أن "قرار الإقامة الجبرية الذي تم اتخاذه بحق البحيري (63 عاماً) استند إلى أسس قانونية وبناء على شبهات تتعلق بالإرهاب"، مشيرةً إلى أنه بناء على ذلك تم اتخاذ قرار بوضع شخصين قيد الإقامة الجبرية في 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكانت السلطات التونسية قد ألقت القبض الجمعة الماضي على نور الدين البحيري والذي شغل في السابق منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، مرجعةً هذا الإجراء لأسباب قالت إنها "ترتبط بحماية الأمن والنظام العام، عملا بأحكام الطوارئ السارية في البلاد منذ عام 2015".

وقبل مؤتمر وزارة الداخلية التونسية، قالت هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، إنها لا تعلم وضعه القانوني وتعده في حالة "اختطاف"، محذرة هيئة الدفاع من أن وضع الحريات والحقوق في البلاد صار في "خطر حقيقي".

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