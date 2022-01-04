إضراب شامل يعمّ دورا الخليل تضامناً مع الأسير أبو هواش







رام الله - دنيا الوطنعمّ الإضراب الشامل في مدينة دورا الخليل، اليوم الثلاثاء، وذلك تضامناً مع الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام ضد اعتقاله الإداري، لليوم 141 على التوالي والذي يعاني من وضع صحي خطير جداً.وفي وقت سابق، كشفت جمعية واعد للأسرى والمحررين، أن هناك شبهات بإصابة الأسير أبو هواش، بتسمم في الدم وتلف في الكلى، مبينة أنه يواجه صعوبة كبيرة في تصريف البول، ونسبة المياه في جسده انخفضت إلى الثلث بسبب استمرار الغيبوبة.واعتبرت أن هذه المؤشرات خطيرة، وتعني أن الأسير "أبو هواش" دخل مرحلة الاحتضار وأنه بات قريبًا من فقدان حياته أكثر من أي وقت مضى.