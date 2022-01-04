شؤون فلسطينية

مطالبات أمريكية لبايدن بالتدخل للإفراج عن الأسير أبو هواش

مطالبات أمريكية لبايدن بالتدخل للإفراج عن الأسير أبو هواش
الرئيس الأمريكي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
أطلق سنان شقديح الناشط الفلسطيني الأمريكي، عريضة تطالب إدارة الرئيس جو بايدن بالتدخل الفوري لدى الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراح الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 140 يوماً.

ووقع على العريضة حتى الآن مئات الأمريكيين بينهم أعضاء في الكونغرس، فيما روجت رشيدة طليب عضو الكونغرس للعريضة فيما شاركها مرشحون للانتخابات التشريعية المقبلة بينهم المرشحة عن مدينة ميتشيغان الفلسطينية هويدا عراف.

وتناولت العريضة تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مايو الماضي، قال فيها: "يستحق الفلسطينيون تدابير متساوية من الأمن والحرية والفرص والكرامة"، وطالبت الحكومة الأمريكية بالتصرف وفقا لهذه التصريحات والتدخل الفوري لدى حكومة إسرائيل لضمان الإفراج عن أبو هواش.

كما تطرقت العريضة إلى تصريحات اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول القلق إزاء مصير الأسير أبو هواش وأوضاعه الصحية ومطالبتها بإنهاء اعتقاله الإداري.

وطالبت العريضة أيضا بالتدخل الفوري للإفراج عن كافة المعتقلين الإداريين، وإنهاء سوء استخدام الاحتلال الإسرائيلي للاعتقال الإداري.

وأوضحت أن عدد المحتجزين في سجون إسرائيل بذريعة الاعتقال الإداري يبلغ أكثر من 540 فلسطينياً، وأن هناك الكثير ممن احتجزوا لسنوات دون أن تتاح لهم الفرصة على الإطلاق لإثبات براءتهم أو عرض الأدلة المفترضة التي تستخدم لتبرير سجنهم.

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