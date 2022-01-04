دولي

كولومبيا: مقتل 23 شخصاً في اشتباكات مسلحة في إقليم أراوكا

كولومبيا: مقتل 23 شخصاً في اشتباكات مسلحة في إقليم أراوكا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الدفاع الكولومبي، مسائ أمس الاثنين، عن مقتل 23 شخصاً على الأقل، في إقليم أراوكا خلال معارك بين جماعتين مسلحتين

واندلع القتال في مطلع الأسبوع في أراوكا، على الحدود مع فنزويلا، بين مقاتلي جماعة جيش التحرير الوطني ومنشقين عن جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، رفضوا اتفاقاً للسلام تم توقيعه في 2016.

وذكر الجيش الكولومبي في بيان مساء يوم الأحد الماضي، أن الجماعتين تتقاتلان للسيطرة على أنشطة غير قانونية مثل تهريب المخدرات، بحسب ما جاء على موقع (سبوتنيك بالعربي).

وفي أعقاب الحادثة، عقد الرئيس الكولومبي إيفان دوكي اجتماعاً لقادة الجيش والشرطة لتقييم الوضع في أراوكا، واتخاذ إجراءات لمعالجته.

وقال دوكي: "أمرت بنشر كتيبتين في غضون 72 ساعة للمساعدة في مهمة السيطرة على الأرض"، متهماً فنزويلا بإيواء جيش التحرير الوطني والمنشقين عن فارك.

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