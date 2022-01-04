دولي

أكثر من خمسة مليون وفاة حول العالم بفيروس (كورونا)

أكثر من خمسة مليون وفاة حول العالم بفيروس (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 292 مليونا و560 ألفا و622 حالة، بحسب ما أفادت به جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية. 

وقالت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني:"إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و449 ألفا و495 وفاة".

وأضافت:"أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 56.1 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.9 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.3 مليون حالة".

وبحسب أحدث البيانات، فإن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ827 ألفا و749 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ619 ألفا و473 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 482 ألفا و17 وفاة.


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