مصرع عشرة أشخاص بانهيار أرضي في جنوب الصين

رام الله - دنيا الوطنلقي 10 أشخاص حتفهم، فيما فقد أربعة آخرون في عداد المفقودين، إثر لانهيار أرضي في مدينة بيجاي بمقاطعة قويتشو بجنوب شرق الصين.وقالت إدارة المدينة، في بيان اليوم الثلاثاء: "إن الحادث وقع خلال أعمال البناء على بعد حوالي 150 كيلومترا شمال غرب المركز الإداري لمنطقة قوييانغ"، وفق (روسيا اليوم).بدورها قامت السلطات المحلية، بعمليات البحث والإنقاذ، التي يشارك فيها أكثر من 1000 شخص وكذلك العديد من الآليات.ويجري التحقيق في الوقت الآن، لتحديد أسباب وملابسات الحادث.