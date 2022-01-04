الصين تعلن مواصلة تحديث ترسانتها النووية





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الصين، اليوم الثلاثاء أنّها ستواصل تحديث ترسانتها النووية، مطالبة كلاً من الولايات المتحدة وروسيا بخفض مخزونهما من الرؤوس النووية، يأتي ذلك بعد تعهّد الدول الخمس الكبرى بمنع انتشار الأسلحة الذرية.وقال فو تسونغ، المدير العام لإدارة الحدّ من التسلّح بوزارة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفي، إنّ: "الولايات المتّحدة والصين ما زالتا تمتلكان 90% من الرؤوس الحربية النووية في العالم. عليهما خفض ترسانتهما النووية بطريقة ملزمة قانوناً ولا رجوع عنها".كما ندد باتّهامات واشنطن قائلاً: "في ما يتعلّق بمزاعم الولايات المتحدة بأن الصين تزيد بشكل كبير إمكانياتها النووية، هذا الأمر غير صحيح"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).وتابع "لطالما تبنت الصين سياسة قائمة على عدم استخدامها أولا ونبقي قدراتنا النووية عند الحد الأدنى الذي يقتضيه أمننا الوطني"، مؤكداً أن الصين "ستواصل تحديث ترسانتها النووية من أجل مسائل الموثوقية والسلامة".وأمس الاثنين، أكدت الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا، في بيان مشترك، على هدفها التوصل إلى عالم خالٍ من الأسلحة الذرية وتجنّب اندلاع نزاع نووي.كما أعلنت القوى النووية الخمس التزامها بالنزع المستقبلي الكامل للأسلحة النووية، التي استخدمت عندما قصفت الولايات المتحدة اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية.وأكدت واشنطن أن الصين توسع ترسانتها النووية بما يقرب من 700 رأس حربي بحلول العام 2027، ولربما 1000 بحلول 2030.