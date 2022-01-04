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مصر تسجل 20 حالة وفاة و723 إصابة جديدة بـ (كورونا)

مصر تسجل 20 حالة وفاة و723 إصابة جديدة بـ (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الاثنين عن تسجيل 723 إصابة جديدة و20 وفاة بفيروس (كورونا) في البلاد.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: "إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 387882 من ضمنهم 322180 حالة تم شفاؤها، و 21817 حالة وفاة".

وأضاف: "أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ آيار/مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس (كورونا)".

وأشار عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة المستجدات لفيروس (كورونا)، وذلك لاتخاذ  كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

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