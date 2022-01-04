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الكويت: إيقاف جميع المناسبات الاجتماعية في الأماكن المغلقة

الكويت: إيقاف جميع المناسبات الاجتماعية في الأماكن المغلقة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت دولة الكويت، أمس الاثنين، قراراً عن إيقاف جميع أنواع المناسبات الاجتماعية التي تقام في الأماكن المغلقة بشكل مؤقت، اعتبارا من الأحد 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، وذلك للحد من انتشار فيروس (كورونا).

ويبدأ قرار مجلس الوزراء بإيقاف كافة أنواع المناسبات الاجتماعية حتى 28 شباط/ فبراير المقبل، وذلك بحسب الوضع الوبائي في البلاد، وفق (القبس).

وفي الوقت نفسه، قرر مجلس الوزراء إلزام كافة القادمين إلى الكويت بإجراء فحص (كورونا) قبل الوصول بـ72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس (كورونا)، وذلك اعتبارا من الثلاثاء 4 كانون الثاني/ يناير الحالي.

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 982 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، لافتةً إلى تضاعف الزيادة في أعداد الإصابات اليومية.

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