هنية والنخالة يبحثان تطورات إضراب أبو هواش والمطلوب لإنقاذه





رام الله - دنيا الوطنأجرى رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية مساء أمس اتصالًا هاتفيًا مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلاميزياد النخالة، حيث جرى بحث الأوضاع المستجدة، وخاصة المتعلقة بالحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش.ويأتي هذا الاتصال امتدادًا للقاءات التي عقدتها القيادتان السياسية والعسكرية للحركتين في قطاع غزة ومتابعة نتائجها، مؤكدين العمل المشترك من أجل إنهاء هذه المأساة الإنسانية، بل ووضع حد لملف الاعتقال الإداري الذي يشكل تعديًا صارخًا على حرية أبناء شعبنا خاصة في الضفة الغربية.