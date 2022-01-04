شبان يستهدفون مركبات المستوطنين في نابلس وقلقيلية والقدس

رام الله - دنيا الوطناستهدف شبان فلسطينيون، مساء اليوم الاثنين، مركبات استيطانية في نابلس وقلقيلية والقدس المحتلة، ما أدى لتحطيم عدد منها.وأفادت مصادر محلية أن شبان ألقوا زجاجة حارقة صوب حافلة إسرائيلية قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.وفي سياق متصل، استهدف شبان مركبات المستوطنين بالحجارة على الشارع الاستيطاني بجوار بلدة عزون شرق قلقيلية.وأفادت مصادر محلية بتحطيم زجاج عدد من مركبات المستوطنين في بلدة عزون جرّاء رشقها بالحجارة.وفي القدس المحتلة، هاجم شبان مركبة استيطانية بالحجارة شرق حاجز "مكابيم" على شارع 443 الواصل بين القدس ومستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وأصيبت السيارة في الهجوم وتحطم زجاجها.وضاعفت المقاومة في الضفة الغربية والقدس خلال 2021، من عملياتها المؤثرة، ونوعت من أساليبها في مواجهة الاحتلال والمستوطنين، واشتعلت ساحات المواجهة المفتوحة خاصة في ظل أحداث القدس والتي توجت بمعركة "سيف القدس" البطولية، وعملية نفق الحرية.ورصد التقرير السنوي الصادر عن المكتب الإعلامي لحماس في الضفة تصاعد عمليات المقاومة إلى ذروتها خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، مقدما مؤشرات قوية على تصاعد أكبر للمقاومة خلال المرحلة المقبلة.وبلغ عدد العمليات المؤثرة (441) عملية، مقابل نحو مائة عملية في عام 2020، فيما بلغ مجمل عمليات المقاومة بما فيها المقاومة الشعبية (10850) عملية بما يمثل ضعف عام 2020.