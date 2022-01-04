دولي

فرنسا: اكتشاف سلالة جديدة من فيروس (كورونا)

فرنسا: اكتشاف سلالة جديدة من فيروس (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت دولة فرنسا عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس (كوفيد -19)، وكان ذلك في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، حسب موقع MedRxiv.

وقال الموقع: "إن نتائج دراسة أجراها علماء من معهد الأمراض المعدية في مرسيليا (IHU)، تدل على ذلك".

وبحسب الدراسة، بينت اختبارات تحديد الطفرات المرتبطة بمتحورات فيروس (كورونا) التي خضع لها 12 شخصاً من سكان هذه المدينة الواقعة في جنوب شرق فرنسا، وجود (تركيبة غير نمطية).

ولفت الموقع، إلى أنه أول مرة تم اكتشاف نوع جديد من فيروس (كورونا)، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 لدى شخص عاد من الكاميرون، وتم تمييزه بالرمز B.1.640.2، ووفقاً للعلماء، كشف تحليل الجينوم الفيروسي عن وجود 46 طفرة.

وتابعت الدراسة: "وبهذا الشكل، يشير نمط طفرات الجينوم إلى ظهور متحور جديد، أطلقنا عليه اسم "IHU "(في إشارة إلى اسم جامعتنا)".

بدوره، قال أوليفييه فيران وزير الصحة الفرنسي: "إن السلالة الأكثر انتشارا في بلاده حاليا هي سلالة "أوميكرون"، وهي ستصبح السائدة قريبا".

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