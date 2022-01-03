عربي

البرهان: نريد حكومة مستقلة يتفق عليها جميع السودانيين

البرهان: نريد حكومة مستقلة يتفق عليها جميع السودانيين
رام الله - دنيا الوطن
شدد قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، على ضرورة تشكيل "حكومة مستقلة ذات مهام محددة"، بعد يوم واحد من تقديم عبد الله حمدوك استقالته من رئاسة الحكومة.

وقال البرهان في حديث لضباط من الجيش وقوات الدعم السريع، الاثنين، إنه "من الضروري أن يتفق جميع السودانيين على الحكومة المقبلة، في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأشار قائد الجيش إلى "ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية، التي تتمثل في تحقيق السلام وبسط الأمن ومعالجة قضايا معاش الناس وقيام الانتخابات".

وأضاف البرهان أن "تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى تلاحم الشعب السوداني إعلاء لمصالح الوطن العليا والبعد عن المصالح الحزبية الضيقة"، مؤكدا أن "القوات المسلحة صمام أمان الوطن وستظل متماسكة تحرس ترابه وأمنه، وستحمي الانتقال الديمقراطي وصولا لانتخابات حرة ونزيهة ترضي طموحات كل السودانيين".

ومساء الأحد أعلن حمدوك استقالته من منصبه، بعد 6 أسابيع من إعادته إلى المنصب في إطار اتفاق سياسي مع الجيش قال إنه يمكن أن ينقذ مسار الانتقال نحو الديمقراطية.

وقال حمدوك، الذي لم ينجح في تشكيل حكومة مع استمرار الاحتجاجات ضد أحداث 25 أكتوبر، إن "هناك حاجة إلى حوار حول مائدة مستديرة للتوصل إلى اتفاق جديد للانتقال السياسي إلى الديمقراطية في السودان".

وأوضح في خطاب أذاعه التلفزيون: "قررت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء، مفسحا المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء، لاستكمال قيادة وطننا، والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية".

ويزيد هذا الإعلان من حالة الغموض إزاء المستقبل السياسي في السودان، بعد 3 سنوات من الاحتجاجات التي أت إلى إطاحة الرئيس عمر البشير.

وصار حمدوك، الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في الأمم المتحدة، رئيسا للوزراء بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين بعد إطاحة البشير.

وبعد أن أطاحه الجيش ووضعه رهن الإقامة الجبرية في 25 أكتوبر، أٌعيد إلى منصبه في نوفمبر.

لكن الاتفاق الذي عاد بموجبه إلى السلطة ندد به كثيرون في التحالف المدني الذي دعمه في السابق، ومن المتظاهرين الذين واصلوا تنظيم الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بانسحاب الجيش من الحياة السياسية.

أخبار ذات صلة

مفتي مصر يصدر فتوى شرعية حول استخدام وسائل منع الحمل للتحكم بالزيادة السكانية

مفتي مصر يصدر فتوى شرعية حول استخدام وسائل منع الحمل للتحكم بالزيادة السكانية

ليبيا: تحديد يوم 24 يناير موعداً للانتخابات

ليبيا: تحديد يوم 24 يناير موعداً للانتخابات

نائب أردني يعلق على التعديلات الدستورية: &#34;بقي للحكومة رؤية هلال رمضان&#34;

نائب أردني يعلق على التعديلات الدستورية: "بقي للحكومة رؤية هلال رمضان"

وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره السعودي التحديات الأمنية والسياسية في المنطقة

وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره السعودي التحديات الأمنية والسياسية في المنطقة

مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجنوب السودان

مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجنوب السودان

البرلمان الأردني يوافق على تعديل مادة في الدستور تتعلق بصلاحيات الملك

البرلمان الأردني يوافق على تعديل مادة في الدستور تتعلق بصلاحيات الملك

ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بـ(كورونا) في السعودية

ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بـ(كورونا) في السعودية

الكويت تعطل الدراسة بسبب سوء الأحول الجوية

الكويت تعطل الدراسة بسبب سوء الأحول الجوية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يثبّت قرار هدم منزل عائلة الشهيد المقاوم فادي أبو شخيدم

الاحتلال يثبّت قرار هدم منزل عائلة الشهيد المقاوم فادي أبو شخيدم

أبو مويس يشارك بالمؤتمر الـ 18 للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي بالجزائر

أبو مويس يشارك بالمؤتمر الـ 18 للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي بالجزائر

اشتية يتسلم دعوة لحضور احتفالات أعياد الميلاد وقداس منتصف الليل وفق التقويم الشرقي

اشتية يتسلم دعوة لحضور احتفالات أعياد الميلاد وقداس منتصف الليل وفق التقويم الشرقي

بلدية غزة تنفذ 38 مشروعًا تطويريًّا بقيمة 11.5 مليون دولار

بلدية غزة تنفذ 38 مشروعًا تطويريًّا بقيمة 11.5 مليون دولار

الاحتلال يعتدي على المتضامنين مع الأسير أبو هواش داخل مستشفى (أساف هروفيه)

الاحتلال يعتدي على المتضامنين مع الأسير أبو هواش داخل مستشفى (أساف هروفيه)

وفاة رئيس وكالة (وفا) الأسبق سامي سرحان

وفاة رئيس وكالة (وفا) الأسبق سامي سرحان

بداية رام الله: السجن المؤبد 15 عاما وغرامة مالية لمدانين بتهمة الاتجار بمواد مخدرة

بداية رام الله: السجن المؤبد 15 عاما وغرامة مالية لمدانين بتهمة الاتجار بمواد مخدرة

بلدية غزة: نتعامل بحزم مع النقاط العشوائية لتعبئة الغاز

بلدية غزة: نتعامل بحزم مع النقاط العشوائية لتعبئة الغاز

منوعات

وفاة الإعلامي المصري المشهور إبراهيم حجازي

وفاة الإعلامي المصري المشهور إبراهيم حجازي

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها بالبيجاما

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها بالبيجاما

برقصها الخليجي.. غادة عبد الرازق تُشعل (موسم الرياض)

برقصها الخليجي.. غادة عبد الرازق تُشعل (موسم الرياض)

مبارك الهاجري يتغزل بأحلام.. والأخيرة تردّ بقبلة

مبارك الهاجري يتغزل بأحلام.. والأخيرة تردّ بقبلة

شاهد: إيمي سمير غانم تطعم القطط في مكة وتعليق مؤثر من دنيا

شاهد: إيمي سمير غانم تطعم القطط في مكة وتعليق مؤثر من دنيا

&#34;حظي سيء جداً بالرجالة&#34; نيللي كريم تكشف أسرار عن حياتها الشخصية

"حظي سيء جداً بالرجالة" نيللي كريم تكشف أسرار عن حياتها الشخصية

بعد غياب 22 عاماً.. زوجة شريف منير تعود إلى التمثيل

بعد غياب 22 عاماً.. زوجة شريف منير تعود إلى التمثيل

محمد هنيدي يسخر من نفسه بطريقة غريبة

محمد هنيدي يسخر من نفسه بطريقة غريبة

الموت يفجع كاظم الساهر مع بداية 2022

الموت يفجع كاظم الساهر مع بداية 2022

شاهد: حسن الرداد وغادة عادل يرقصان بشكل جنوني

شاهد: حسن الرداد وغادة عادل يرقصان بشكل جنوني

عربي

البرهان: نريد حكومة مستقلة يتفق عليها جميع السودانيين

البرهان: نريد حكومة مستقلة يتفق عليها جميع السودانيين

ليبيا: تحديد يوم 24 يناير موعداً للانتخابات

ليبيا: تحديد يوم 24 يناير موعداً للانتخابات

وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره السعودي التحديات الأمنية والسياسية في المنطقة

وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره السعودي التحديات الأمنية والسياسية في المنطقة

مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجنوب السودان

مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجنوب السودان