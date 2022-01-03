دولي

شاهد: سقوط طائرة مروحية قبالة سواحل مدينة حيفا وإنقاذ أفراد طاقمها

شاهد: سقوط طائرة مروحية قبالة سواحل مدينة حيفا وإنقاذ أفراد طاقمها
رام الله - دنيا الوطن
أفاد اعلام الاحتلال الإسرائيلي، بسقوط طائرة مروحية إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، قبالة سواحل مدينة حيفا، لافتا إلى أن الشرطة الإسرائيلية تحقق في الأمر.

في التفاصيل، أكد نوعم أمير، مراسل موقع (مكور رشيون)، أن الشرطة الإسرائيلية تحقق في بلاغ عن سقوط مروحية في البحر قبالة سواحل مدينة حيفا، مشيراً إلى أن مسؤولون بالشرطة توقعوا بأنها طائرة مدنية.

من جانبه، أشار شاي ليفي، مراسل القناة 12، إلى أن مروحية تحطمت في البحر أمام شاطئ أخزيف شمال حيفا، وتم العثور على طيار في المياه واثنين من أفراد الطاقم في عملية الإنقاذ، منوها إلى أن الحادثة وضعت تحت غطاء من السرية، ولا يمكن تقديم تفاصيل.

وقال ليفي: "إن الرقابة العسكرية الإسرائيلية، فرضت حظراً على نشر المعلومات حول سقوط الطائرة المروحية، حيث أن هناك إصابات في مكان سقوط المروحية".

موقع (يديعوت هشيتخ)، قال بدوره: "رئيس الوزراء نفتالي بينت يغادر جلسة كان يتواجد فيها بشكل عاجل بعد تلقي معلومات عن سقوط الطائرة من السكرتير العسكري.

من جانبها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): "تم إنقاذ أفراد طاقم الطائرة التي وقعت في البحر، وجرى نقلهم إلى مستشفى رامبام، وحالتهم الصحية غير معلومة".

وقالت الصحيفة: "المروحية التي تحطمت قبالة سواحل حيفا، طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي من نوع عتليف "الخفاش".


 


 


 


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