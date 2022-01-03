شؤون فلسطينية

بدران: حماس جاهزة لخوض الانتخابات بكل مستوياتها

بدران: حماس جاهزة لخوض الانتخابات بكل مستوياتها
رام الله - دنيا الوطن
أكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الانتخابات المحلية المجتزأة التي تجريها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، مخالفة للقانون الفلسطيني.

وأشار بدران، في تصريحات لقناة (الأقصى) الفضائية، مساء اليوم الاثنين، إلى أن حركة حماس ترفض الانتخابات المحلية المجتزأة، لأنها دون توافق وطني فلسطيني.

واكد أن حركة حماس جاهزة لخوض الانتخابات بكل مستوياتها، لافتا إلى أنها حريصة على الذهاب الى صناديق الانتخابات، وأن يقول الشعب الفلسطيني كلمته بحرية دون ضغوط.

وقال بدران: "حماس قدمت الكثير من المرونة والتنازلات كي يصل شعبنا إلى صناديق الانتخابات"، مضيفا: "الانتخابات المجتزأة التي تجريها السلطة الفلسطينية في الضفة تأتي على حساب الأولويات الكبرى للقضية الفلسطينية"، على حد تعبيره.

وتابع بقوله: "كل الحجج التي ساقتها السلطة الفلسطينية لإلغاء الانتخابات العامة واهية وغير مقنعة لأحد، مستطرداً: "واثقون من تأييد شعبنا للمقاومة وحركة حماس".

وفي السياق، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن حركته واثقة بأي نتائج تفرزها اي انتخابات مقبلة تجرى بشفافية، وأنها لا تريد هيمنة من طرف على آخر، بل تريد إصلاح النظام السياسي.

وأوضح، أن حركة حماس نريد الذهاب إلى انتخابات شاملة تكون الانتخابات المحلية جزء منها".

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