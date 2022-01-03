شؤون فلسطينية

نصر الله: الأسير هشام أبو هواش بطل ورمز من رموز المقاومة

نصر الله: الأسير هشام أبو هواش بطل ورمز من رموز المقاومة
رام الله - دنيا الوطن
توجّه حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، بالتحية الى الأسير هشام أبو هواش، الذي يخوض اضراباً عن الطعام منذ 140 يوماً في سجون الاحتلال، واصفاً إياه بالبطل وأنه رمز من رموز المقاومة وعناوينها الكبرى، إلى جانب الأبطال الستة الذين نفذوا عملية نفق الحرية قبل أشهر.

واكد نصر الله في كلمة له في الذكرى السنوية الثانية لاغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، أن هناك آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، ويعانون معاناة هائلة، بحسب ما جاء على موقع قناة (الميادين). 

 وقال نصر الله: "قبل أسابيع، اكتمل الجدار الهائل حول غزة، ليزيد في شدّة الحصار المفروض منذ 15 عاماً على القطاع"، مضيفاً: "العالم كله يقف ساكتاً".

وأكد أنّ فلسطين اليوم محتلةٌ من جانب الإسرائيليين، لافتا إلى أن ما يعانيه الشعب الفلسطيني معروف للجميع بسبب الاحتلال والتهجير والشتات.

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