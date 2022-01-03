أبو مويس يشارك بالمؤتمر الـ 18 للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي بالجزائر

رام الله - دنيا الوطنشارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس في المؤتمر الـ 18 للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، والذي نظّمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" في جمهورية الجزائر الشقيقة تحت شعار "التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي في أفق 2030: الرؤية والتوجهات".وهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات على المستوى العربي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ودعم منظومة التعليم العالي العربية، وصياغة تصورات مستقبلية له، وتنمية السياسات وتطوير البحث العلمي والجامعات، وتجويد أدائها وتحسين مخرجاتها، ودعم ميزتها التنافسية، والرفع من قدراتها على توفير الموارد البشرية عالية المهارات للمشاركة في تنفيذ مشاريع التنمية، وتلبية احتياجات المجتمعات الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية، إضافةً لمناقشة آليات رفع أداء المؤسسات الجامعية والبحثية في الوطن العربي، وتقييم ما تم إنجازه لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لبرنامج التعليم 2030.وقدّم الوزير أبو مويس خلال المؤتمر مداخلةً أوصى فيها بتشجيع الوحدة البحثية والأكاديمية بين الجامعات العربية، إذ تم اعتماد هذه التوصية ضمن توصيات المؤتمر.وكان من توصيات المؤتمر أيضاً تعزيز البحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية، والاستئناس بأفضل الممارسات والتجارب العربية في هذا المجال وتبادلها والاستفادة منها، والتركيز على البحوث التطبيقية وتشجيع نشرها وإتاحتها، وربطها باحتياجات القطاع الاقتصادي والاجتماعي العام والخاص، ودعم المشروعات النوعية الكبرى في مجالات توطين الذكاء الاصطناعي، والتصنيف العربي للجامعات.وفي سياق ذي صلة، التقى أبو مويس بنظيره الجزائري د. عبد الباقي بن زيان، إذ بحث معه سبل تعزيز التعاون بين فلسطين والجزائر في مختلف مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.وأكد أبو مويس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والجزائري، معرباً عن أمله بتوسيع مجالات التعاون بين وزارتي التعليم العالي في كلا البلدين، متحدثاً حول أوضاع التعليم العالي الفلسطيني والخطوات التي عملت عليها الوزارة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي.من جهته، رحّب بن زيان بالوزير أبو مويس، مؤكداً الاهتمام والحرص على تعزيز المجالات التعاونية التي من شأنها خدمة قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين الشقيقين، وأنه سيتم متابعة توصيات المؤتمر للوصول إلى تطوير ملموس لمنظومة التعليم العالي في الوطن العربي.كما التقى أبو مويس بوزيري التعليم العالي والبحث العلمي التونسي د. منصف بوكثير والعراقي أ. د. نبيل كاظم عبد الصاحب؛ وبحث معهما سبل تعزيز التعاون وتطوير الاتفاقيات الموقعة، بما يشمل زيادة المقاعد والمنح الدراسية؛ خاصةً في مجال الاختصاص العالي في الطب.وزار الوزير أبو مويس جامعة الجزائر 1، وجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بو مدين، وبحث خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون البحثي بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها الجزائرية، إضافةً لمتابعة عدد من الموضوعات التي تخص الطلبة الفلسطينيين الدارسين فيها، كما واطلع على التجربة الجزائرية في مجال البحث العلمي.وزار أبو مويس أيضاً سفارة دولة فلسطين في الجزائر، إذ كان في استقباله السفير د. فايز أبو عيطة وطاقم السفارة، حيث بحث معهم سبل تعزيز التعاون لخدمة طلبة فلسطين ومعالجة أية إشكاليات قد تواجههم.ورافق الوزير في زيارته للجزائر مدير عام التعليم الجامعي رائد بركات، ومدير دائرة الجودة م. إياد أبو سمرة.