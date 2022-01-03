شؤون فلسطينية

اشتية يتسلم دعوة لحضور احتفالات أعياد الميلاد وقداس منتصف الليل وفق التقويم الشرقي

اشتية يتسلم دعوة لحضور احتفالات أعياد الميلاد وقداس منتصف الليل وفق التقويم الشرقي
رام الله - دنيا الوطن
تسلم رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، دعوة لحضور احتفالات أعياد الميلاد المجيدة وقداس منتصف الليل وفق التقويم الشرقي، من المتروبوليت فنيذكتوس الوكيل البطريركي في بيت لحم، والناطق باسم الكنيسة الايكونومس عيسى مصلح، بحضور رئيس اللجنة العليا لشؤون الكنائس رمزي خوري.

وهنأ رئيس الوزراء أبناء شعبنا من الطوائف المسيحية وشعوب العالم الذين يحتفلون حسب التقويم الشرقي بحلول أعياد الميلاد المجيدة، مؤكدا أن المسيحية في فلسطين مركب أساسي في مجتمعنا، يجب أن نحافظ ونعزز ذلك.

ودعا اشتية أن تكون رسالة عيد الميلاد، التمسك بالأرض ورسالة محبة وسلام ضد الظلم والقهر من أجل العدالة في فلسطين، ويكون سلام مبني على الحق.


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