شؤون فلسطينية

نادي الأسير: المعتقل أبو هواش يخوض معركة الشعب الفلسطينيّ مع الاعتقال الإداريّ

نادي الأسير: المعتقل أبو هواش يخوض معركة الشعب الفلسطينيّ مع الاعتقال الإداريّ
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس نادي الأسير الفلسطينيّ قدور فارس: ""إنّ المعتقل هشام أبو هواش يخوض معركته نيابة عن الشعب الفلسطيني، أجمع في مواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ، وليس من أجل حريته الشخصية فقط".

وأضاف: "إن آلاف الفلسطينيين معرضون للاعتقال الإداريّ اذا لم نقم بإيقافه، فالقضية اليوم هي معركة باسلة يخوضها هشام في مواجهة قانون جائر، وقانون الاعتقال الإداريّ لم ينل ولم يمس هشام بمفرده وإنما معه نحو 500 معتقل إداريّ".

ووصف ما يحدث مع هشام بأنه "عملية قتل متعمد تنتهجها قوات الاحتلال بحقّه، وتكابر في تسجيل خسارة أمام إرادة الفلسطينيّ."

جاءت أقوال فارس خلال زيارة نفّذها لعائلة ابو هواش على رأس وفد من نادي الأسير، وضم الوفد رئيس المكتبة الوطنية عيسى قراقع.

ووجه فارس التحية الى عائلة أبو هواش التي تقف خلف إبنها بكل صبر وصمود، والتي ضخت فينا العزم والطمأنينة على متانة وقوة شعبنا في مواجهة الاحتلال الإسرائيليّ.

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