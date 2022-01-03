ما هي الدول التي سجلت أعلى معدل إصابات ووفيات بـ(كورونا)؟

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات في 223 دولة ومنطقة عن تسجيل 290.2 مليون إصابة بفيروس كورونا و5.4 مليون وفاة بالفيروس منذ أن أبلغت الصين الصحة العالمية بأول إصابة بـ(كورونا) في ديسمبر 2019.وحسب إحصائيات صادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإن الدول التي سجلت أعلى معدل إصابات بـ(كورونا) هي على التوالي: الولايات المتحدة 55.1 مليون إصابة، الهند 34.9 مليون، البرازيل 22.2 مليون، المملكة المتحدة 13.2 مليون، روسيا 10.3 مليون، فرنسا 10 مليون إصابة، تركيا 9.5 مليون، ألمانيا 7.2 مليون، إيطاليا 6.3 مليون وإسبانيا 6.2 مليون إصابة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).أما من حيث الوفيات، فإن الولايات المتحدة تحتل أيضا المرتبة الأولى بـ826 ألف وفاة، تليها على التوالي البرازيل 619.4 ألف، الهند 481.8 ألف، روسيا 305 آلاف، المكسيك 299.5 آلاف، البيرو 202.7 آلاف، المملكة المتحدة 148.8 ألف، إندونيسيا 144 ألفا، إيطاليا 137.6 ألف وإيران 131.6 ألف.ويفوق عدد الوفيات في أوروبا وأمريكا الشمالية الآن عدد الوفيات في آسيا.وفي أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، لا تزال نسبة الوفيات في ارتفاع.