(الجزيرة): قادة من حركتي الجهاد وحماس اجتمعوا لبحث قضية الأسير أبو هواش

رام الله - دنيا الوطننقلت قناة (الجزيرة)، عن مصادر لم تسمها، أن قادة سياسيين وعسكريين من حركتي الجهاد الإسلامي حماس، اجتمعوا في قطاع غزة؛ لبحث قضية الأسير هشام أبو هواش.من جانبها، نقلت قناة (الأقصى) الفضائية، عن مصدر في المقاومة، أن اجتماع عالي المستوى بين حركتي حماس والجهاد، عقد في قطاع غزة، حضره قادة سياسيون وعسكريون لتدارس الوضع بخصوص مستجدات وتطورات قضية الأسير هشام أبو هواش، وقضية الأسرى، وسط تكتم على نتائج الاجتماع.ويواجه الأسير أبو هواش خطر الوفاة، جراء إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 140 على التوالي، احتجاجا على اعتقاله الإداري من قبل مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي.يشار إلى أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي قد حملتا الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو هواش.