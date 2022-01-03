عاجل

  • الخارجية المصرية: العمليات الإرهابية للحوثيين تشكل خطرا حقيقيا على حرية الملاحة وسلامتها في البحر الأحمر

شؤون فلسطينية

(الجزيرة): قادة من حركتي الجهاد وحماس اجتمعوا لبحث قضية الأسير أبو هواش

(الجزيرة): قادة من حركتي الجهاد وحماس اجتمعوا لبحث قضية الأسير أبو هواش
رام الله - دنيا الوطن
نقلت قناة (الجزيرة)، عن مصادر لم تسمها، أن قادة سياسيين وعسكريين من حركتي الجهاد الإسلامي حماس، اجتمعوا في قطاع غزة؛ لبحث قضية الأسير هشام أبو هواش.

من جانبها، نقلت قناة (الأقصى) الفضائية، عن مصدر في المقاومة، أن اجتماع عالي المستوى بين حركتي حماس والجهاد، عقد في قطاع غزة، حضره قادة سياسيون وعسكريون لتدارس الوضع بخصوص مستجدات وتطورات قضية الأسير هشام أبو هواش، وقضية الأسرى، وسط تكتم على نتائج الاجتماع.

ويواجه الأسير أبو هواش خطر الوفاة، جراء إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 140 على التوالي، احتجاجا على اعتقاله الإداري من قبل مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي قد حملتا الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو هواش.

أخبار ذات صلة

بلدية غزة: نتعامل بحزم مع النقاط العشوائية لتعبئة الغاز

بلدية غزة: نتعامل بحزم مع النقاط العشوائية لتعبئة الغاز

جيش الاحتلال: اطلاق نار من جنوب قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف وتفعيل صفارات الانذار

جيش الاحتلال: اطلاق نار من جنوب قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف وتفعيل صفارات الانذار

طالع أبرز قرارات مجلس الوزراء بجلسته الأسبوعية

طالع أبرز قرارات مجلس الوزراء بجلسته الأسبوعية

شاهد: صب أرضية سجن جلبوع بالباطون لمنع الفرار منه مستقبلا

شاهد: صب أرضية سجن جلبوع بالباطون لمنع الفرار منه مستقبلا

الصحة: تسجيل 3 حالات وفاة و295 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

الصحة: تسجيل 3 حالات وفاة و295 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

الرئيس عباس: جلسة المجلس المركزي ستكون مهمة لاتخاذ القرارات الحاسمة والضرورية لحماية قضيتنا الوطنية

الرئيس عباس: جلسة المجلس المركزي ستكون مهمة لاتخاذ القرارات الحاسمة والضرورية لحماية قضيتنا الوطنية

آلاف الأميركيين يطالبون الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسير أبو هواش

آلاف الأميركيين يطالبون الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسير أبو هواش

قناة (العربية): وفدان مصريان سيصلان بشكل منفصل لغزة وتل أبيب للدفع نحو التهدئة

قناة (العربية): وفدان مصريان سيصلان بشكل منفصل لغزة وتل أبيب للدفع نحو التهدئة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

آلاف الأميركيين يطالبون الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسير أبو هواش

آلاف الأميركيين يطالبون الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسير أبو هواش

وقفة دعم واسناد للأسرى في بيت لحم

وقفة دعم واسناد للأسرى في بيت لحم

مستوطنون يهدمون غرفة زراعية في مسافر يطا

مستوطنون يهدمون غرفة زراعية في مسافر يطا

المدهون: الأسير أبو هواش أقرب للموت منه للحياة

المدهون: الأسير أبو هواش أقرب للموت منه للحياة

لجنة الطوارئ الوطنية تبحث آخر مستجدات انتشار &#34;انفلونزا الطيور&#34;

لجنة الطوارئ الوطنية تبحث آخر مستجدات انتشار "انفلونزا الطيور"

الاستخبارات العسكرية تكشف ملابسات عملية سطو في محافظة رام الله

الاستخبارات العسكرية تكشف ملابسات عملية سطو في محافظة رام الله

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تهرب من استحقاقات السلام بمضاعفة الاستيطان

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تهرب من استحقاقات السلام بمضاعفة الاستيطان

الاحتلال يخطر بهدم ثمانية منازل ومسجد ومنشأة غرب بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم ثمانية منازل ومسجد ومنشأة غرب بيت لحم

منوعات

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها بالبيجاما

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها بالبيجاما

برقصها الخليجي.. غادة عبد الرازق تُشعل (موسم الرياض)

برقصها الخليجي.. غادة عبد الرازق تُشعل (موسم الرياض)

مبارك الهاجري يتغزل بأحلام.. والأخيرة تردّ بقبلة

مبارك الهاجري يتغزل بأحلام.. والأخيرة تردّ بقبلة

شاهد: إيمي سمير غانم تطعم القطط في مكة وتعليق مؤثر من دنيا

شاهد: إيمي سمير غانم تطعم القطط في مكة وتعليق مؤثر من دنيا

&#34;حظي سيء جداً بالرجالة&#34; نيللي كريم تكشف أسرار عن حياتها الشخصية

"حظي سيء جداً بالرجالة" نيللي كريم تكشف أسرار عن حياتها الشخصية

بعد غياب 22 عاماً.. زوجة شريف منير تعود إلى التمثيل

بعد غياب 22 عاماً.. زوجة شريف منير تعود إلى التمثيل

محمد هنيدي يسخر من نفسه بطريقة غريبة

محمد هنيدي يسخر من نفسه بطريقة غريبة

الموت يفجع كاظم الساهر مع بداية 2022

الموت يفجع كاظم الساهر مع بداية 2022

شاهد: حسن الرداد وغادة عادل يرقصان بشكل جنوني

شاهد: حسن الرداد وغادة عادل يرقصان بشكل جنوني

سمية الخشاب سعيدة بطلاق أحمد الفيشاوي من ندى كامل

سمية الخشاب سعيدة بطلاق أحمد الفيشاوي من ندى كامل

عربي

ليبيا: تحديد يوم 24 يناير موعداً للانتخابات

ليبيا: تحديد يوم 24 يناير موعداً للانتخابات

وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره السعودي التحديات الأمنية والسياسية في المنطقة

وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره السعودي التحديات الأمنية والسياسية في المنطقة

مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجنوب السودان

مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجنوب السودان

البرلمان الأردني يوافق على تعديل مادة في الدستور تتعلق بصلاحيات الملك

البرلمان الأردني يوافق على تعديل مادة في الدستور تتعلق بصلاحيات الملك