شاهد: صب أرضية سجن جلبوع بالباطون لمنع الفرار منه مستقبلا

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رام الله - دنيا الوطن
أفادت القناة 7 الإسرائيلية، أن شعبة الهندسة والبناء بوزارة الجيش الإسرائيلي ودائرة السجون، بدأت، اليوم الاثنين، بعد أسابيع من التخطيط والتقييم، بسكب الإسمنت في المساحات الموجودة تحت الأرض في سجن جلبوع.

وذكرت القناة الإسرائيلية، أنه بعد انتهاء الأعمال التحضيرية وصلت قافلة من الناقلات إلى السجن وتم سكب حوالي 1200 متر مكعب من الإسمنت إلى مختلف نقاط الضعف والتي كانت موجودة في البنية التحتية للسجن وذلك لمنع احتمال الهروب منه في المستقبل.

وأوضحت أنه يتم تنفيذ مشروع حماية سجن جلبوع بالاشتراك بين وزارة الجيش وإدارة السجون ووزارة الأمن الداخلي، ومن المتوقع أن يستمر عدة أسابيع.



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