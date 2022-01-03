شؤون فلسطينية

الصحة: تسجيل 3 حالات وفاة و295 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

الصحة: تسجيل 3 حالات وفاة و295 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة، في تصريح نشرته الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مساء اليوم الاثنين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 24، الخليل 43، رام الله والبيرة 61، ضواحي القدس 5، طوباس 5، نابلس 27، جنين 13، طولكرم 8، سلفيت 2، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 97".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 24، الخليل 11، رام الله والبيرة 60، ضواحي القدس 6، طوباس 7، نابلس 22، جنين 7، طولكرم 2، سلفيت 8، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 97".

وسجلت حالة وفاة في قطاع غزة، حالة في جنين، حالة في سلفيت، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 104 مرضى، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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