تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني

رام الله - دنيا الوطنكشف المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، ونظيره الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين.ونقل المكتب الصحفي عن زيلينسكي قوله: "أقدر عالياً دعم الولايات المتحدة لاقتراحنا بعقد اجتماع لجنة أوكرانيا- الناتو في الأيام المقبلة".ووفقا للمكتب، كان الموضوع الرئيسي للمحادثات بين الرئيسين، "الوضع في شرق أوكرانيا وعند حدودها"، مؤكداً أن " زيلينسكي رحب بالدور النشط للولايات المتحدة في تسوية النزاع.وذكر المكتب أن زيلينسكي أكد أهمية الفعاليات القانونية الدولية المقرر عقدها في كانون الثاني/ يناير 2022، كما ناقش الطرفان الخطوات التي تتخذها أوكرانيا في إطار صيغتي مينسك ونورماندي، وأشارا إلى أهمية بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية.وقال زيلينسكي: "اليوم نتحدث عن مستقبل ليس فقط أوكرانيا، بل وعن الأمن الأوروبي والنظام العالمي القائم على القواعد والقيم الديمقراطية".كما أطلع رئيس أوكرانيا، نظيره الأمريكي على التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية في أوكرانيا، ولا سيما في مجال القضاء على الأوليغارشية.