قناة (العربية): وفدان مصريان سيصلان بشكل منفصل لغزة وتل أبيب للدفع نحو التهدئة

نقلت قناة (العربية)، اليوم الاثنين، عن مصادر لم تسمها، أن وفدين مصريين سيصلان بشكل منفصل إلى غزة وتل أبيب للحث على الهدنة.



وأضافت المصادر، أن مصر طالبت إسرائيل بضرورة ضبط النفس، وعدم التصعيد العسكري خلال الأيام المقبلة، كذلك طالبت القاهرة الفصائل الفلسطينية بضرورة وقف إطلاق الصواريخ لمنع العودة إلى نقطة الصفر.



في سياق آخر، كشفت المصادر، وفق (العربية)، أن مصر طلبت تعهدات من إسرائيل بضرورة تحسين أوضاع الأسرى في السجون، لافتةً إلى أن تل أبيب تدرس المقترحات المصرية.



وأشارت المصادر إلى أن مصر، ضغطت أيضاً لاتخاذ خطوات عملية بشأن الأسرى الفلسطينيين، فضلاً عن تقديم تسهيلات للقطاع من أجل إدخال السلع المختلفة.



في المقابل، أبلغت تل أبيب القاهرة بأنها لن تنفذ أي ضربات إلا إذا تعرضت لصواريخ من غزة، وفق مصادر (العربية).





وشهد قطاع غزة في الأيام الأخيرة، حالة من التوتر، حيث تصاعدت الأحداث، بدءً بإطلاق نار من القطاع تجاه الجدار الحدودي، ما أسفر عن إصابة مستوطن إسرائيلي، إضافة لإطلاق صاروخين من القطاع صوب سواحل تل أبيب، ليرد الاحتلال بقصف عدة مواقع للمقاومة بغزة.





رام الله - دنيا الوطن