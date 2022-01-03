الزهار: لا مصالحة مع من يرى أن التعاون الأمني مع الكيان الإسرائيلي مقدس
قال محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في الذكرى الثانية لاستشهاد "قاسم سليماني"، إن هذا الرجل، حمل ملف القدس على عاتقه، وضحى من أجل القدس، منذ الابعاد في مرج الزهور، وكان مؤمناً بتحريرها، وأقل شيء أن ندعو له ولإخوانه بالرحمة.
وأضاف الزهار في حديثٍ خاص لـ"دنيا الوطن"، اليوم الاثنين: "ان رسالة الحركة واضحة أن المقاومة منتصرة لو استشهدت أو لو عاشت، ولو عاشت ستشهد تحرير فلسطين فهو تكريم عظيم، وإذا استشهدت فهي عظيمة، وأن تحرير فلسطين حق وزوال اليهود حق".
وبشأن المصالحة الوطنية، شدد عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، أنه لا يمكن أن "تتم المصالحة بين من يرى أن التعاون الأمني مع الكيان الإسرائيلي مقدس وبين من يريد أن يزيل الكيان الإسرائيلي، وبالتالي ستبقى هذه أمنية إلى أن يتم تحرير فلسطين".
وفي سياق أخر أوضح الزهار، قوله: "ردنا واضح، نقاوم اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على السجين وأهالي القدس والمصلين، ونقاوم اعتداءاتهم بالسلاح، ونحن برنامج نقاوم كل خطة من خطواتهم الاجرامية ونصححها، حتى نقضي عليهم بإذن الله ونتخلص من هذه العقبات".
وفيما يتعلق بقضية صفقة تبادل الأسرى، أكد أن "قضية الأسرى عندنا قضية مقدسة، الأسير يجب أن يفك أسره بكل الوسائل، وحيَل الاحتلال الإسرائيلي ومحاولتهم معرفة من عندنا واختطافهم حتى لا نحصل إلا على صفر، ومحاولاتهم صفر كبير، لذلك نحن في انتظار أن تصل الصفقة لما يرضي الله والمواطنين والمقاومة، وقتها ستكون هناك صفقة تبادل أسرى".
وفي موضوعٍ أخر، بين عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) محمود الزهار، قوله: "نحن لا نريد أن نلعب لعبة الانتخابات التي يحاول البعض أن يسخرها وكأنه يمثل الشارع الفلسطيني، الانتخابات تقول إن الشارع الفلسطيني لا يمثله إلا برنامج المقاومة، وفي مقدمتها حركة حماس وفصائل المقاومة".
وتابع "بالتالي كل ما يجري الأن هي محاولات لا فائدة منها، انتخابات البلدية يجب أن تأتي في إطار المقاومة"، مشيراً إلى أنه سيفشل كل من يحاول أن يحصل على "شرعيات زائفة".
وفيما يتعلق بقضية صفقة تبادل الأسرى، أكد أن "قضية الأسرى عندنا قضية مقدسة، الأسير يجب أن يفك أسره بكل الوسائل، وحيَل الاحتلال الإسرائيلي ومحاولتهم معرفة من عندنا واختطافهم حتى لا نحصل إلا على صفر، ومحاولاتهم صفر كبير، لذلك نحن في انتظار أن تصل الصفقة لما يرضي الله والمواطنين والمقاومة، وقتها ستكون هناك صفقة تبادل أسرى".
وفي موضوعٍ أخر، بين عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) محمود الزهار، قوله: "نحن لا نريد أن نلعب لعبة الانتخابات التي يحاول البعض أن يسخرها وكأنه يمثل الشارع الفلسطيني، الانتخابات تقول إن الشارع الفلسطيني لا يمثله إلا برنامج المقاومة، وفي مقدمتها حركة حماس وفصائل المقاومة".
وتابع "بالتالي كل ما يجري الأن هي محاولات لا فائدة منها، انتخابات البلدية يجب أن تأتي في إطار المقاومة"، مشيراً إلى أنه سيفشل كل من يحاول أن يحصل على "شرعيات زائفة".
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