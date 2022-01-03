الزهار: لا مصالحة مع من يرى أن التعاون الأمني مع الكيان الإسرائيلي مقدس

وفي سياق أخر أوضح الزهار، قوله: "ردنا واضح، نقاوم اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على السجين وأهالي القدس والمصلين، ونقاوم اعتداءاتهم بالسلاح، ونحن برنامج نقاوم كل خطة من خطواتهم الاجرامية ونصححها، حتى نقضي عليهم بإذن الله ونتخلص من هذه العقبات".وفيما يتعلق بقضية صفقة تبادل الأسرى، أكد أن "قضية الأسرى عندنا قضية مقدسة، الأسير يجب أن يفك أسره بكل الوسائل، وحيَل الاحتلال الإسرائيلي ومحاولتهم معرفة من عندنا واختطافهم حتى لا نحصل إلا على صفر، ومحاولاتهم صفر كبير، لذلك نحن في انتظار أن تصل الصفقة لما يرضي الله والمواطنين والمقاومة، وقتها ستكون هناك صفقة تبادل أسرى".وفي موضوعٍ أخر، بين عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) محمود الزهار، قوله: "نحن لا نريد أن نلعب لعبة الانتخابات التي يحاول البعض أن يسخرها وكأنه يمثل الشارع الفلسطيني، الانتخابات تقول إن الشارع الفلسطيني لا يمثله إلا برنامج المقاومة، وفي مقدمتها حركة حماس وفصائل المقاومة".وتابع "بالتالي كل ما يجري الأن هي محاولات لا فائدة منها، انتخابات البلدية يجب أن تأتي في إطار المقاومة"، مشيراً إلى أنه سيفشل كل من يحاول أن يحصل على "شرعيات زائفة".