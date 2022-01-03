وقفة دعم واسناد للأسرى في بيت لحم

عبد الله زغاري

رام الله - دنيا الوطنشارك مواطنون، اليوم الاثنين في وقفة دعم واسناد للأسرى، خاصة الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش أمام مقر الصليب الأحمر في بيت لحم.وأفادمدير عام نادي الأسير، بأن اليوم قد يكون صرخة النداء الأخير في ظل الموت المحدق الذي يمر به الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش منذ 140 يوما.وقال: "رغم ما يمر به أبو هواش إلا أن قلبه ما زال ينبض بالحرية والخلاص من هذا الظلم الجائر الذي يستخدمه الاحتلال بحق الأسرى".وأشار زغاري إلى أن الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقال الإداري بحق المئات من أبناء شعبنا بلا تهمة محددة وبلا تحديد مدة اعتقال.بدوره، قال الأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان خلال مشاركته في الوقفة: "إنه رغم المعركة الصعبة التي يخوضها الأسير خلال إضرابه عن الطعام إلا أن المعنويات تكون عالية".وأضاف: "أنه كما انتصر على السجان في إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 65 سينتصر الأسير هشام أبو هواش، ولن تطول محنته، وسينجلي ظلام السجن مهما طال".وناشد أبو عطوان كل أحرار العالم والمؤسسات الحقوقية والدولية للتدخل السريع لإنقاذ حياة هشام أبو هواش.