الرئيس التركي: سأزور السعودية في شهر فبراير المقبل





وفي مقطع فيديو متداول، وجهت سيدة سؤالاً لأردوغان: "سيادة الرئيس، لدي رجاء خاص، أنتظر منكم المساعدة في حل مشكلة التصدير إلى المملكة العربية السعودية (الحظر غير الرسمي الذي فرضته المملكة على الصادرات التركية)"، ليرد عليها الرئيس بالقول: "إنه سوف يزور المملكة الشهر المقبل وسيعمل على حل هذه المشكلات".



























رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إنه سيزور المملكة العربية السعودية في شهر فبراير المقبل، يأتي ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر المصدرين بإسطنبول، للإعلان عن أرقام الصادرات خلال العام 2021.