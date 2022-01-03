دولي

الرئيس التركي: سأزور السعودية في شهر فبراير المقبل

الرئيس التركي: سأزور السعودية في شهر فبراير المقبل
الرئيس التركي_رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إنه سيزور المملكة العربية السعودية في شهر فبراير المقبل، يأتي ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر المصدرين بإسطنبول، للإعلان عن أرقام الصادرات خلال العام 2021.

وفي مقطع فيديو متداول، وجهت سيدة سؤالاً لأردوغان: "سيادة الرئيس، لدي رجاء خاص، أنتظر منكم المساعدة في حل مشكلة التصدير إلى المملكة العربية السعودية (الحظر غير الرسمي الذي فرضته المملكة على الصادرات التركية)"، ليرد عليها الرئيس بالقول: "إنه سوف يزور المملكة الشهر المقبل وسيعمل على حل هذه المشكلات".

 

 









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