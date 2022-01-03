طالع: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (4 يناير)

رقم (2022/3)، إلى جانب كشف المسافرين.





وقال الهيئة العامة للمعابر: "إن السفر سيكون للحافلات الرابعة والخامسة والسادسة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/1)، إضافة إلى جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/3).



ولفتت إلى أن التواجد سيكون في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدةً على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات





وأشارت إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني عن كشف جديد من الجوازات المصرية يحمل