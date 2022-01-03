عربي

نائب أردني يعلق على التعديلات الدستورية: "بقي للحكومة رؤية هلال رمضان"

نائب أردني يعلق على التعديلات الدستورية: "بقي للحكومة رؤية هلال رمضان"
النائب الأردني ماجد الرواشدة
رام الله - دنيا الوطن
علق نائب أردني على التعديلات الدستورية الأخيرة وبحسب تعبيره لم تتبق للحكومة صلاحيات متسائلاً: "هل ستقوم الحكومة بإعلان التوقيت الصيفي والشتوي فقط، أم إعلان مشاهدة هلال شهر رمضان".

وقال النائب الأردني ماجد الرواشدة خلال جلسة مناقشة النواب اليوم الاثنين: "إنه ماذا بقي للحكومة من صلاحيات "هل ستقوم بإعلان التوقيت الصيفي والشتوي، أم إعلان مشاهدة هلال شهر مضان". 

وجاء تصريح الرواشدة، بعد تعديل المادة "40" الفقرة "2" من نص الدستور الأصلي، والمتعلقة بصلاحيات جلالة الملك بتعيين مدير الأمن العام وقاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين.

وطالب الرواشدة بإبقاء تعيين تلك المناصب في صلاحيات الحكومة، حتى يستطيع مجلس النواب مساءلتهم ومحاسبتهم في حال وجود تقصير بوظائفهم، مستغربا تقدم الحكومة لمشروع تعديلات دستورية تتنازل فيه عن ولايتها العامة وصلاحياتها بالمطلق.

ووافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على المادة (4) من مشروع تعديل الدستور الأردني، بـ  115 صوتا لصالح التعديلات، و7 أصوات للمخالفين، وصوت ممتنع، من أصل 123 نائبا حضروا الجلسة. 

وتنص المادة "4" المعدلة، والتي تنص: "تعدل الفقرة (2) من الدستور على النحو التالي: 

أولا: بإلغاء عبارة (ومدير الدرك) الواردة في البند (و) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ومدير الأمن العام وقبول استقالاتهم). 

ثانيا: بإضافة البنود من (ز) إلى (ي) إليها بالنصوص التالية: 

ز- تعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما.ح- تعيين المفتي العام وقبول استقالته وإنهاء خدماته.

ط- تعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشار الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم.

ي- تعيين عضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية المنصوص عليهما في البند (ز) من الفقرة (2) من المادة (122) من هذا الدستور وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما.

أخبار ذات صلة

مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجنوب السودان

مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجنوب السودان

البرلمان الأردني يوافق على تعديل مادة في الدستور تتعلق بصلاحيات الملك

البرلمان الأردني يوافق على تعديل مادة في الدستور تتعلق بصلاحيات الملك

ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بـ(كورونا) في السعودية

ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بـ(كورونا) في السعودية

الكويت تعطل الدراسة بسبب سوء الأحول الجوية

الكويت تعطل الدراسة بسبب سوء الأحول الجوية

&#34;النهضة&#34; التونسية: البحيري في العناية المركزة ونحمل سعيّد المسؤولية عن حياته

"النهضة" التونسية: البحيري في العناية المركزة ونحمل سعيّد المسؤولية عن حياته

الصومال: إطلاق المؤتمر التشاوري الوطني للانتخابات اليوم

الصومال: إطلاق المؤتمر التشاوري الوطني للانتخابات اليوم

التحالف العربي: الحوثيون يختطفون سفينة شحن ترفع العلم الإماراتي قبالة الحديدة

التحالف العربي: الحوثيون يختطفون سفينة شحن ترفع العلم الإماراتي قبالة الحديدة

السفارة السعودية في واشنطن تغلق أبوابها وتوجه تحذيرات لرعاياها

السفارة السعودية في واشنطن تغلق أبوابها وتوجه تحذيرات لرعاياها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يهدمون غرفة زراعية في مسافر يطا

مستوطنون يهدمون غرفة زراعية في مسافر يطا

المدهون: الأسير أبو هواش أقرب للموت منه للحياة

المدهون: الأسير أبو هواش أقرب للموت منه للحياة

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تهرب من استحقاقات السلام بمضاعفة الاستيطان

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تهرب من استحقاقات السلام بمضاعفة الاستيطان

الاحتلال يخطر بهدم ثمانية منازل ومسجد ومنشأة غرب بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم ثمانية منازل ومسجد ومنشأة غرب بيت لحم

التعليم بغزة: بناء 10 مدارس وتعيين 500 معلم في غزة خلال 2021

التعليم بغزة: بناء 10 مدارس وتعيين 500 معلم في غزة خلال 2021

الاحتلال يغلق الطريق الواصلة بين جنين ونابلس لليوم الرابع على التوالي

الاحتلال يغلق الطريق الواصلة بين جنين ونابلس لليوم الرابع على التوالي

بداية رام الله: السجن 15 عاماً لأربعة مدانين بالاتجار وبيع مواد مخدرة

بداية رام الله: السجن 15 عاماً لأربعة مدانين بالاتجار وبيع مواد مخدرة

الرفاعي: شروط حماس التعجيزية تؤكد رفضها لإجراء الانتخابات المحلية في غزة

الرفاعي: شروط حماس التعجيزية تؤكد رفضها لإجراء الانتخابات المحلية في غزة

منوعات

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها بالبيجاما

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها بالبيجاما

برقصها الخليجي.. غادة عبد الرازق تُشعل (موسم الرياض)

برقصها الخليجي.. غادة عبد الرازق تُشعل (موسم الرياض)

مبارك الهاجري يتغزل بأحلام.. والأخيرة تردّ بقبلة

مبارك الهاجري يتغزل بأحلام.. والأخيرة تردّ بقبلة

شاهد: إيمي سمير غانم تطعم القطط في مكة وتعليق مؤثر من دنيا

شاهد: إيمي سمير غانم تطعم القطط في مكة وتعليق مؤثر من دنيا

&#34;حظي سيء جداً بالرجالة&#34; نيللي كريم تكشف أسرار عن حياتها الشخصية

"حظي سيء جداً بالرجالة" نيللي كريم تكشف أسرار عن حياتها الشخصية

بعد غياب 22 عاماً.. زوجة شريف منير تعود إلى التمثيل

بعد غياب 22 عاماً.. زوجة شريف منير تعود إلى التمثيل

محمد هنيدي يسخر من نفسه بطريقة غريبة

محمد هنيدي يسخر من نفسه بطريقة غريبة

الموت يفجع كاظم الساهر مع بداية 2022

الموت يفجع كاظم الساهر مع بداية 2022

شاهد: حسن الرداد وغادة عادل يرقصان بشكل جنوني

شاهد: حسن الرداد وغادة عادل يرقصان بشكل جنوني

سمية الخشاب سعيدة بطلاق أحمد الفيشاوي من ندى كامل

سمية الخشاب سعيدة بطلاق أحمد الفيشاوي من ندى كامل

عربي

وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره السعودي التحديات الأمنية والسياسية في المنطقة

وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره السعودي التحديات الأمنية والسياسية في المنطقة

مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجنوب السودان

مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجنوب السودان

ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بـ(كورونا) في السعودية

ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بـ(كورونا) في السعودية

الكويت تعطل الدراسة بسبب سوء الأحول الجوية

الكويت تعطل الدراسة بسبب سوء الأحول الجوية