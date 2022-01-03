وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره السعودي التحديات الأمنية والسياسية في المنطقة



في سياق آخر، قال الصفدي: "تحدثنا بشكل واضح عن القضية الفلسطينية، ونسعى لأفق حقيقي لحل الدولتين"، مشيراً إلى أنه أطلع نظيره السعودي على مجريات زيارته الأخيرة إلى رام الله.



بدوره، قال وزير الخارجية السعودي، إن بلاده تشيد بدعم الأردن للأشقاء الفلسطينيين.



وأجرى الجانبان مباحثات لتعزيز "سبل العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكتين في المجالات كافة، وتنسيق المواقف بشأن المستجدات الإقليمية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك".





رام الله - دنيا الوطنبحث أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، العلاقات الثنائية بين البلادين، إضافة للتحديات الأمنية والسياسية التي تواجه المنطقة.وقال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني ، إنه أكد مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مركزية العلاقات الأردنية السعودية.وأضاف الصفدي، خلال تصريحات صحفية عقب لقاءه بن فرحان، في عمان، أن "العلاقات تسير بشكل أوسع بين المملكتين وبحثنا العلاقات الثنائية وتطرقنا في العديد من المجالات"، وفق ما نقلت قناة (المملكة).وأدان الصفدي "الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها السعودية"، قائلا لنظيره السعودي: "نحن معكم في أي خطوة يتم اتخاذها لحماية أمن السعودية".