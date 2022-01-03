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مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجنوب السودان

مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجنوب السودان
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أرسلت دولة مصر، اليوم الاثنين، طائرة نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والإنسانية إلى جنوب السودان، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتوجهت الطائرة من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار جوبا الدولي جنوب السودان، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين، وفق (اليوم السابع).

جاءت تلك المساعدات تأكيداً على عمق الروابط والعلاقات التي تجمع مصر وجنوب السودان، وإنطلاقاً من دور مصر تجاه دول القارة الأفريقية في أوقات الأزمات.

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