عربي

البرلمان الأردني يوافق على تعديل مادة في الدستور تتعلق بصلاحيات الملك

البرلمان الأردني يوافق على تعديل مادة في الدستور تتعلق بصلاحيات الملك
البرلمان الأردني
رام الله - دنيا الوطن
وافق البرلمان الأردني، في جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، على تعديل المادتين (4) و(5) من مشروع تعديل الدستور الأردني، حيث تختص المادة الرابعة بصلاحية الملك بتعيين مسؤولين أمنيين ورؤساء السلطات القضائية والدينية وكبار موظفي الديوان الملكي.

وبحسب قناة (المملكة)، وافق البرلمان على تعديل المادة 115 نائباً، فيما خالف التعديلات سبعة نواب وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وتعدل المادة الرابعة من مشروع تعديل الدستور لعام 2021، والمعدّلة للمادة 40 الفقرة 2 من نص الدستور الأصلي على نحو التالي "إلغاء عبارة مدير الدرك الواردة في البند ومن الفقرة والاستعاضة عنها بعبارة مدير الأمن العام ويأتي هذا تعديل بعد دمج الأجهزة الأمنية".

وإضافة البنود من (ز) إلى (ي) للفقرة ذاتها والتي تتضمن "صلاحية جلالة الملك بتعين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم، وتعيين المفتي العام وقبول استقالة وإنهاء خدماته، وتعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم".

وذلك بإلغاء عبارة مدير الدرك، وتعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم بإرادة ملكية "منفردة".

ووافق البرلمان أيضاً، وفق (المملكة)، على المادة الخامسة من مشروع تعديل الدستور المعدلة للمادة (44) من الدستور بإضافة عبارة "أثناء وزارته" بعد عبارة "للوزير" الواردة في مطلعها وبإلغاء كلمة "الحكومة" الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة "الدولة".

ووافق على تعديل المادة (5)؛ 117 نائباً، وخالفها خمسة نواب، من أصل 122 نائباً صوّتوا في الجلسة.

والمادة (5) من التعديلا ت الدستورية، تتضمن تعديل على المادة (44) من نص الدستور الأصلي لتصبح: "لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يشتري أو يستأجر شيء من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزراته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة".

وقرر المجلس، تأجيل مناقشة المادة (6) من التعديلات الدستورية، والتي تلغي نص المادة (52) من الدستور ويستعاض عنها بالنص التالي لتصبح: "لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب ولهم الحق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين".

وشرع المجلس بمناقشة المادة (7) المعدلة للمادة (53) في الفقرة (1) من الدستور الحالي لتصبح: "تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها بناءً على طلب رئيس الوزراء وإما بناءا على طلب موقع موقع من 25‎%‎ من اعضاء مجلس النواب"، حيث كانت في النص الأصلي بطلب موقع من عشرة أعضاء، وفق مراسل "المملكة".

واستأنف المجلس، في جلستين صباحية ومسائية الاثنين، مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني والبالغة (30) مادة، بعد أن أقر ثلاثة مواد الأحد.

وأقر النواب بأغلبية 106 أصوات، الأحد، تعديل الفقرة 5 من المادة السادسة من الدستور، بما يعزز الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم، حيث نص التعديل الجديد على "يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال"، فيما كانت الفقرة 5 قبل التعديل تنص على "يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال".

ووافق المجلس على إضافة فقرتين (6 و7) إلى المادة السادسة من الدستور لتمكين المرأة والشباب، حيث أكدت الفقرة 6 على "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز"، فيما نصت الفقرة 7 على "تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون، وتكفل ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم".

وصوت 113 نائباً لصالح شطب الفقرة المضافة من الحكومة على المادة (32) من الدستور، والتي تنص على أن "الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية".

أخبار ذات صلة

نائب أردني يعلق على التعديلات الدستورية: &#34;بقي للحكومة رؤية هلال رمضان&#34;

نائب أردني يعلق على التعديلات الدستورية: "بقي للحكومة رؤية هلال رمضان"

مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجنوب السودان

مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجنوب السودان

ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بـ(كورونا) في السعودية

ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بـ(كورونا) في السعودية

الكويت تعطل الدراسة بسبب سوء الأحول الجوية

الكويت تعطل الدراسة بسبب سوء الأحول الجوية

&#34;النهضة&#34; التونسية: البحيري في العناية المركزة ونحمل سعيّد المسؤولية عن حياته

"النهضة" التونسية: البحيري في العناية المركزة ونحمل سعيّد المسؤولية عن حياته

الصومال: إطلاق المؤتمر التشاوري الوطني للانتخابات اليوم

الصومال: إطلاق المؤتمر التشاوري الوطني للانتخابات اليوم

التحالف العربي: الحوثيون يختطفون سفينة شحن ترفع العلم الإماراتي قبالة الحديدة

التحالف العربي: الحوثيون يختطفون سفينة شحن ترفع العلم الإماراتي قبالة الحديدة

السفارة السعودية في واشنطن تغلق أبوابها وتوجه تحذيرات لرعاياها

السفارة السعودية في واشنطن تغلق أبوابها وتوجه تحذيرات لرعاياها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يهدمون غرفة زراعية في مسافر يطا

مستوطنون يهدمون غرفة زراعية في مسافر يطا

المدهون: الأسير أبو هواش أقرب للموت منه للحياة

المدهون: الأسير أبو هواش أقرب للموت منه للحياة

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تهرب من استحقاقات السلام بمضاعفة الاستيطان

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تهرب من استحقاقات السلام بمضاعفة الاستيطان

الاحتلال يخطر بهدم ثمانية منازل ومسجد ومنشأة غرب بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم ثمانية منازل ومسجد ومنشأة غرب بيت لحم

التعليم بغزة: بناء 10 مدارس وتعيين 500 معلم في غزة خلال 2021

التعليم بغزة: بناء 10 مدارس وتعيين 500 معلم في غزة خلال 2021

الاحتلال يغلق الطريق الواصلة بين جنين ونابلس لليوم الرابع على التوالي

الاحتلال يغلق الطريق الواصلة بين جنين ونابلس لليوم الرابع على التوالي

بداية رام الله: السجن 15 عاماً لأربعة مدانين بالاتجار وبيع مواد مخدرة

بداية رام الله: السجن 15 عاماً لأربعة مدانين بالاتجار وبيع مواد مخدرة

الرفاعي: شروط حماس التعجيزية تؤكد رفضها لإجراء الانتخابات المحلية في غزة

الرفاعي: شروط حماس التعجيزية تؤكد رفضها لإجراء الانتخابات المحلية في غزة

منوعات

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها بالبيجاما

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها بالبيجاما

برقصها الخليجي.. غادة عبد الرازق تُشعل (موسم الرياض)

برقصها الخليجي.. غادة عبد الرازق تُشعل (موسم الرياض)

مبارك الهاجري يتغزل بأحلام.. والأخيرة تردّ بقبلة

مبارك الهاجري يتغزل بأحلام.. والأخيرة تردّ بقبلة

شاهد: إيمي سمير غانم تطعم القطط في مكة وتعليق مؤثر من دنيا

شاهد: إيمي سمير غانم تطعم القطط في مكة وتعليق مؤثر من دنيا

&#34;حظي سيء جداً بالرجالة&#34; نيللي كريم تكشف أسرار عن حياتها الشخصية

"حظي سيء جداً بالرجالة" نيللي كريم تكشف أسرار عن حياتها الشخصية

بعد غياب 22 عاماً.. زوجة شريف منير تعود إلى التمثيل

بعد غياب 22 عاماً.. زوجة شريف منير تعود إلى التمثيل

محمد هنيدي يسخر من نفسه بطريقة غريبة

محمد هنيدي يسخر من نفسه بطريقة غريبة

الموت يفجع كاظم الساهر مع بداية 2022

الموت يفجع كاظم الساهر مع بداية 2022

شاهد: حسن الرداد وغادة عادل يرقصان بشكل جنوني

شاهد: حسن الرداد وغادة عادل يرقصان بشكل جنوني

سمية الخشاب سعيدة بطلاق أحمد الفيشاوي من ندى كامل

سمية الخشاب سعيدة بطلاق أحمد الفيشاوي من ندى كامل

عربي

وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره السعودي التحديات الأمنية والسياسية في المنطقة

وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره السعودي التحديات الأمنية والسياسية في المنطقة

مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجنوب السودان

مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجنوب السودان

ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بـ(كورونا) في السعودية

ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بـ(كورونا) في السعودية

الكويت تعطل الدراسة بسبب سوء الأحول الجوية

الكويت تعطل الدراسة بسبب سوء الأحول الجوية