دولي

(كورونا) يتسبب بإجلاء 3 آلاف شخص من سفينة سياحية ألمانية

(كورونا) يتسبب بإجلاء 3 آلاف شخص من سفينة سياحية ألمانية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أخلت السلطات البرتغالية، صباح اليوم الاثنين، نحو ثلاثة آلاف شخص من سفينة سياحية ألمانية في لشبونة، إثر انتشار فيروس (كورونا) وسط الركاب.

وعن تفاصيل الإخلاء، نزل الركاب من سفينة (عايدة نوفا) في ميناء بالعاصمة البرتغالية، ونقلوا بواسطة حافلات إلى مطار المدينة.

وتم التأكيد من إصابة نحو 64 شخصاً بالفيروس أثناء وجودهم على متن السفينة المملوكة لشركة (عايدة كروزس) الألمانية، والتي كانت وصلت إلى لشبونة في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وعلى متنها 4197 راكبا.

بدوره، أعلن قبطان ميناء لشبونة اكتشاف 12 إصابة أخرى الأحد، ثمانية من أفراد الطاقم وأربعة ركاب، بالإضافة إلى 52 إصابة اكتشفت في الأيام الماضية.


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