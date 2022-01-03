دولي

روسيا تعتزم إطلاق أقمار اتصالات (ون ويب) البريطانية في مارس المقبل

روسيا تعتزم إطلاق أقمار اتصالات (ون ويب) البريطانية في مارس المقبل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية (روسكوزموس)، اليوم الاثنين، عن إطلاق أكثر من 35 قمراً صناعياً للاتصالات البريطانية (ون ويب) من ميناء بايكونور الفضائي في كازاخستان يوم 5 آذار/ مارس المقبل .

وقالت المؤسسة في بيان لها: "إنه وفقًا لجدول الإطلاق لعام 2022 الذى وافقت عليه شركة روسكوزموس الحكومية، من المقرر إطلاق صاروخ حامل من طراز Soyuz-2.1b مع معزز فيرجات، و36 قمراً صناعياً (ون ويب) من قاعدة بايكونور الفضائية في 5 مارس 2022".

وأضافت: "أنه كان من المخطط إطلاق الأقمار الصناعية البريطانية في شهر يناير الجارى، ولكن تمت إعادة جدولته بناءً على طلب العميل، ومن المتوقع أن تصل الأقمار الصناعية إلى ميناء بايكونور الفضائي في 10 فبراير المقبل.

وفي وقت سابق، صرح ديميترى لوسكوتوف الرئيس التنفيذي لشركة الإطلاق التجاري (جلافكوزموس)، بأنه كان من المقرر إطلاق سبع أقمار صناعية للاتصالات (ون ويب) البريطانية في عام 2022، لافتاً إلى أنه كان من المقرر أن يتم الإطلاق الأول من مركز جيانا للفضاء بمركز كورو للفضاء في شباط/ فبراير المقبل على وجه التحديد. 

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