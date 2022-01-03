شؤون فلسطينية

الاستخبارات العسكرية تكشف ملابسات عملية سطو في محافظة رام الله

الاستخبارات العسكرية تكشف ملابسات عملية سطو في محافظة رام الله
جهاز الاستخبارات العسكرية
رام الله - دنيا الوطن
قال جهاز الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، إنه تمكن من كشف ملابسات حادثة السطو التي وقعت أمس بحق أحد موظفي شركة خاصة وسرقة مبلغ مالي كبير كان بحوزته.

وأوضح الجهاز في بيان للعلاقات العامة والإعلام، أنه وبناء على معلومات استخبارية ونتيجة المتابعة الحثيثة وعمليات البحث والتحري تمكنت الجهاز وفي أقل من 24 ساعة من كشفت ملابسات عملية السطو والاعتداء على أحد موظفي الشركة، وسرقة مبلغ مالي يقدر بمليون شيقل كان بحوزته في المنطقة الصناعية برام الله.

وأضاف: "أنه تم القبض على بعض المتورطين واسترداد جزء كبير من المبلغ المسلوب، فيما يجري العمل على اعتقال باقي المتورطين لاستكمال القضية واسترجاع باقي المبلغ واحالة القضية للقضاء حسب الأصول".

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