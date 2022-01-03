شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بهدم ثمانية منازل ومسجد ومنشأة غرب بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم ثمانية منازل ومسجد ومنشأة غرب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بهدم ثمانية منازل مأهولة وقيد الانشاء ومسجد ومنشأة في بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وأفاد صلاح فنون رئيس بلدية نحالين في حديثٍ للوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال أخطرت بهدم المنازل التي تقع في منطقة الراحة وقرنة الدعمس جنوب غرب البلدة، وتعود للمواطنين حسام محمود نجاجرة ومنزله مكون من طابق واحد قيد الانشاء".

وأضاف فنون: "ومنزل مأهول من طابق واحد لبهاء يحيى نجاجرة، ومنزل مأهول مكون من طابقين لشادي احمد زايد، ومنزل قيد الإنشاء مكون من ثلاثة طوابق لغانم حسن نجاجرة، ومنزل قيد الإنشاء من ثلاثة طوابق لرائد يوسف شكارنة، ومنزل مأهول من طابقين يعود للمواطن محمد هاني عوض، ومنزل مأهول من طابق واحد لمحمد يحيى نجاجرة، ومنزل قيد الانشاء من طابقين للمواطن محمد يوسف عوض، إضافة الى مسجد قيد التشطيب، ومنشأة تعود للمواطن سامح عاطف نجاجرة".

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