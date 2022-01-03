شؤون فلسطينية

تعرف على عدد سكان قطاع غزة مع نهاية 2021

تعرف على عدد سكان قطاع غزة مع نهاية 2021
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وصل عدد سكان قطاع غزة مليونين و313 ألفاً و747 نسمة، حتى نهاية عام 2021 الماضي، بحسب إحصائية سنوية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني.

وأظهرت الإحصائية، أن عدد الذكور بلغ مليوناً و173 ألفاً و814 نسمة بنسبة 50.8%، فيما بلغ عدد الإناث مليوناً و139 آلاف و933 نسمة، بنسبة 49.2%، وفق (الرأي) الفلسطينية.

وبيّنت الإحصائية أن محافظة غزة تشهد العدد الأكبر من السكان بمجموع 870 ألفاً و114 نسمة، تليها محافظة خانيونس بمجموع 451 ألفاً و345 نسمة.

وأشارت إلى أن محافظة شمال غزة حلت في المرتبة الثالثة بمجموع 378 ألفاً و796 نسمة، فيما جاءت المحافظة الوسطى بالمرتبة الرابعة بمجموع 324 ألفاً و204 نسمة.

وتشهد محافظة رفح، وفق الإحصائية، العدد الأقل من عدد السكان بإجمالي 289 ألفاً و288 نسمة.

وفيما يتعلق بأعداد المواليد والوفيات، بيَّنت الإحصائية أن العام الماضي شهد ولادة 57 ألفاً و513 مولوداً جديداً في غزة، بمتوسط 157 مولوداً في اليوم الواحد، فيما بلغ عدد الوفيات 6 آلاف و534 حالة وفاة.

ولفتت الإحصائية إلى أن عدد الذكور من إجمالي المواليد بلغ 29 ألفاً و649 مولوداً بنسبة ‎%‎51.5، فيما بلغت نسبة الإناث 48.5%، بواقع 27 ألفاً و864 مولودة.

وأوضحت أن عدد الذكور من إجمالي الوفيات بلغ 3 آلاف و684 بنسبة 56.3%، في حين بلغ عدد الوفيات الإناث 2850 بنسبة 43.7%.

أخبار ذات صلة

لجنة الطوارئ الوطنية لمواجهة انتشار &#34;انفلونزا الطيور&#34; تعقد اجتماعاً برام الله

لجنة الطوارئ الوطنية لمواجهة انتشار "انفلونزا الطيور" تعقد اجتماعاً برام الله

الاستخبارات العسكرية تكشف ملابسات عملية سطو في محافظة رام الله

الاستخبارات العسكرية تكشف ملابسات عملية سطو في محافظة رام الله

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تهرب من استحقاقات السلام بمضاعفة الاستيطان

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تهرب من استحقاقات السلام بمضاعفة الاستيطان

الاحتلال يخطر بهدم ثمانية منازل ومسجد ومنشأة غرب بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم ثمانية منازل ومسجد ومنشأة غرب بيت لحم

المدهون يكشف مستجدات ملف الشؤون الاجتماعية والمتأخرات منها

المدهون يكشف مستجدات ملف الشؤون الاجتماعية والمتأخرات منها

التعليم بغزة: بناء 10 مدارس وتعيين 500 معلم في غزة خلال 2021

التعليم بغزة: بناء 10 مدارس وتعيين 500 معلم في غزة خلال 2021

البطش: الاحتلال يحرق الوقت في ملف حرية الأسير هشام أبو هواش

البطش: الاحتلال يحرق الوقت في ملف حرية الأسير هشام أبو هواش

الاحتلال يغلق الطريق الواصلة بين جنين ونابلس لليوم الرابع على التوالي

الاحتلال يغلق الطريق الواصلة بين جنين ونابلس لليوم الرابع على التوالي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تهرب من استحقاقات السلام بمضاعفة الاستيطان

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تهرب من استحقاقات السلام بمضاعفة الاستيطان

الاحتلال يخطر بهدم ثمانية منازل ومسجد ومنشأة غرب بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم ثمانية منازل ومسجد ومنشأة غرب بيت لحم

التعليم بغزة: بناء 10 مدارس وتعيين 500 معلم في غزة خلال 2021

التعليم بغزة: بناء 10 مدارس وتعيين 500 معلم في غزة خلال 2021

الاحتلال يغلق الطريق الواصلة بين جنين ونابلس لليوم الرابع على التوالي

الاحتلال يغلق الطريق الواصلة بين جنين ونابلس لليوم الرابع على التوالي

بداية رام الله: السجن 15 عاماً لأربعة مدانين بالاتجار وبيع مواد مخدرة

بداية رام الله: السجن 15 عاماً لأربعة مدانين بالاتجار وبيع مواد مخدرة

جبهة التحرير: على الفصائل الضغط على (حماس) للسماح بإجراء الانتخابات في غزة

جبهة التحرير: على الفصائل الضغط على (حماس) للسماح بإجراء الانتخابات في غزة

فارس: ما يرتكبه الاحتلال مع الأسير المضرب أبو هواش عملية قتل متعمد

فارس: ما يرتكبه الاحتلال مع الأسير المضرب أبو هواش عملية قتل متعمد

ماذا كانت رسالة (حماس) إلى حنا ناصر حول إجراء الانتخابات المحلية؟

ماذا كانت رسالة (حماس) إلى حنا ناصر حول إجراء الانتخابات المحلية؟

منوعات

برقصها الخليجي.. غادة عبد الرازق تُشعل (موسم الرياض)

برقصها الخليجي.. غادة عبد الرازق تُشعل (موسم الرياض)

مبارك الهاجري يتغزل بأحلام.. والأخيرة تردّ بقبلة

مبارك الهاجري يتغزل بأحلام.. والأخيرة تردّ بقبلة

شاهد: إيمي سمير غانم تطعم القطط في مكة وتعليق مؤثر من دنيا

شاهد: إيمي سمير غانم تطعم القطط في مكة وتعليق مؤثر من دنيا

&#34;حظي سيء جداً بالرجالة&#34; نيللي كريم تكشف أسرار عن حياتها الشخصية

"حظي سيء جداً بالرجالة" نيللي كريم تكشف أسرار عن حياتها الشخصية

بعد غياب 22 عاماً.. زوجة شريف منير تعود إلى التمثيل

بعد غياب 22 عاماً.. زوجة شريف منير تعود إلى التمثيل

محمد هنيدي يسخر من نفسه بطريقة غريبة

محمد هنيدي يسخر من نفسه بطريقة غريبة

الموت يفجع كاظم الساهر مع بداية 2022

الموت يفجع كاظم الساهر مع بداية 2022

شاهد: حسن الرداد وغادة عادل يرقصان بشكل جنوني

شاهد: حسن الرداد وغادة عادل يرقصان بشكل جنوني

سمية الخشاب سعيدة بطلاق أحمد الفيشاوي من ندى كامل

سمية الخشاب سعيدة بطلاق أحمد الفيشاوي من ندى كامل

احتفالاً بعيد ميلادها.. دنيا سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

احتفالاً بعيد ميلادها.. دنيا سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

عربي

ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بـ(كورونا) في السعودية

ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بـ(كورونا) في السعودية

الكويت تعطل الدراسة بسبب سوء الأحول الجوية

الكويت تعطل الدراسة بسبب سوء الأحول الجوية

&#34;النهضة&#34; التونسية: البحيري في العناية المركزة ونحمل سعيّد المسؤولية عن حياته

"النهضة" التونسية: البحيري في العناية المركزة ونحمل سعيّد المسؤولية عن حياته

الصومال: إطلاق المؤتمر التشاوري الوطني للانتخابات اليوم

الصومال: إطلاق المؤتمر التشاوري الوطني للانتخابات اليوم