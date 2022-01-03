شاكيد تعتزم إعادة طرح قانون لم الشمل على الكنيست

أييليت شاكيد





ووفقاً للقناة الإسرائيلية، تعتزم شاكيد إبلاغ المحكمة العليا، بأنها ستعيد طرح تمديد سريان قانون منع لم الشمل على الكنيست حتى نهاية شهر كانون الثاني/يناير الحالي.





وأوضحت القناة العبرية، أن خطوات شاكيد هذه تأتي رداً على التماس بشأن طلبات لم الشمل لعائلات أحد الزوجين فيها فلسطيني من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة والآخر مواطن عربي في إسرائيل.





ومددت الهيئة العامة للكنيست سنوياً منذ العام 2003، بند منع لم شمل العائلات الفلسطينية في قانون المواطنة، إلا أن الحكومة لم تنجح بتمديده هذا العام بسبب معارضة أحزاب المعارضة اليمينية في مسعاها لإحراج الحكومة.

رام الله - دنيا الوطنتعتزموزيرة الداخلية الإسرائيلية، إعادة طرح قانون منع لم الشمل على الكنيست خلال الشهر الحالي، وفق ما ذكرته قناة (كان) الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين.