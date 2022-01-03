المدهون يكشف مستجدات ملف الشؤون الاجتماعية والمتأخرات منها

خاص دنيا الوطن - وفاء الكريريكشف لؤي المدهون، مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، عن أنه لا يوجد موعد محدد لصرف شيكات للأسر المدرجة على برنامج التحويلات النقدية، وفي حال صرفها لن يكون هناك صرف للمتأخرات منها.وقال المدهون في حديثٍ لـ" دنيا الوطن": "هناك إفادة صادقة من شادي عثمان الناطق الرسمي باسم الإتحاد الأوروبي، بأن الاتحاد الأوروبي سوف استئناف مساعداته لصالح البرنامج في الربع الأول من العام الحالي وفي حال توفر الأموال سيتم صرف الشكات بشكل كامل وأن هذا البرنامج ممول من قبل ثلاث جهات البنك الدولي ووزارة المالية والاتحاد الأوروبي".وأكد المدهون على أنه لم يتم إضافة أسماء جدد لبرنامج التحويلات النقدية وأنهم بصدد تطوير البرنامج واعتماد مبدأ الفقر متعدد الأبعاد ومن ثم الاعتماد على برنامج جديد لإدارة الحالة، وفي حال صرف التحويلات النقدية لن يكن هناك صرف لأي متأخرات.