الاحتلال يغلق الطريق الواصلة بين جنين ونابلس لليوم الرابع على التوالي

رام الله - دنيا الوطنتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الطريق الواصلة بين جنين ونابلس، لليوم الرابع على التوالي، وتمنع المواطنين العبور من خلالها.وقال محمد عازم، رئيس بلدية سبسطية: "إن قوات الاحتلال ما زالت تغلق البوابة المقامة على مدخل بلدتي الناقورة وسبسطية القريبة من مستوطنة "شافي شمرون"، وتمنع المواطنين العبور من خلالها، الأمر الذي شكل حالة من الإرباك على طريق جنين نابلس".وأضاف أن "حركة المركبات والشاحنات تحولت نحو بلدة سبسطية، باتجاه بلدة عصيرة الشمالية، الأمر الذي شكل أزمة مرور خانقة وتسبب بعدد من حوادث السير"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وتعتبر البوابة؛ المنفذ الرئيسي للمواطنين الذين يتنقلون ما بين جنين ونابلس، مؤكداً أن قوات الاحتلال تسمح فقط للمستوطنين بالتحرك وتوفر الحماية لهم.يذكر أن قوات الاحتلال تغلق الطريق الواصل بين جنين ونابلس، إضافة إلى إغلاق مداخل بلدتي سبسطية وبرقة، عقب أحداث التصدي لاقتحامات المستوطنين المتكررة لأراضي مستوطنة " حومش" المخلاة.