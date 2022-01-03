بداية رام الله: السجن 15 عاماً لأربعة مدانين بالاتجار وبيع مواد مخدرة





وعن التهمة الثانية، وهي إحراز المخدرات أو المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها سنداً لأحكام المادة (5/1) من ذات القرار بقانون وإيقاع عقوبة الحبس مدة سنتين، وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد بحق المدان وهي السجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية بمبلغ 15 ألف دينار أدرني ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها.



كما أدانت الهيئة ذاتها في قضية ثانية، المتهم (م.ع) والمتهم (م.ح) بتهمة الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 6/2 من ذات القرار بقانون وأوقعت عقوبة السجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية بمبلغ 15 ألف دينار أردني على كل واحد منهما، ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها.



كما أدانت الهيئة في قضية ثالثة المتهم (ز.ع) بتهمة الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية سندا للمادة (6/2) من ذات القرار بقانون وأوقعت عقوبة السجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية بمبلغ 15 ألف دينار أردني، ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها.



وجاءت هذه الأحكام استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة رحمة هديب، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً، على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله وإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة.





رام الله - دنيا الوطنحكمت محكمة بداية رام الله، على أربعة مدانين بالاتجار وبيع مواد مخدرة، بالسجن المؤبد 15 عاماً، وغرامة 15 ألف دينار.وأدانت المحكمة المتهم (أ.ح) بالتهمة الأولى وهي بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية سنداً لأحكام المادة (6/2) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات، وحكمت عليه بالسجن المؤبد 15 عاما وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني، وفق (وفا).